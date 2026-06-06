Атаки дронов на Сумскую область: под ударами энергетика, АЗС и почтовый транспорт, есть раненые

В результате ночных атак РФ на Сумскую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры, АЗС и почтовый автомобиль. Есть раненые, продолжается восстановление электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальникСумской ОГА Олег Григоров.

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Перебои с электроснабжением

В результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Удары по гражданской инфраструктуре

После полуночи вражеский БПЛА нанес удар по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Пострадавшие

Вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины пострадали еще пять человек. К счастью, тяжелых среди них нет.

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