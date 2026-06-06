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Новости Обстрелы Сумщины
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Атаки дронов на Сумскую область: под ударами энергетика, АЗС и почтовый транспорт, есть раненые

Атаки дронов на Сумскую область: есть раненые и перебои с электроснабжением

В результате ночных атак РФ на Сумскую область повреждены объекты энергетической инфраструктуры, АЗС и почтовый автомобиль. Есть раненые, продолжается восстановление электроснабжения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальникСумской ОГА Олег Григоров.

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Перебои с электроснабжением

В результате вражеских атак по энергетической инфраструктуре с вечера в отдельных населенных пунктах зафиксированы перебои с электроснабжением. Энергетики оперативно работают над ликвидацией последствий и восстановлением электроснабжения.

Удары по гражданской инфраструктуре

После полуночи вражеский БПЛА нанес удар по автозаправочной станции в Тростянецкой общине. Пострадала работница АЗС. Женщину госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Позже еще один российский беспилотник атаковал почтовый автомобиль на трассе в Сумском районе вблизи Садовской громады. Ранен водитель. Его доставили в больницу, медики оказывают необходимую помощь.

Пострадавшие

Вчера в течение дня в результате вражеских атак в приграничных громадах Сумщины пострадали еще пять человек. К счастью, тяжелых среди них нет.

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обстрел (33020) Сумская область (4211)
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Все прикордоння росіїї має піддаватися аналогічним і цілодобовим атакам наших дронів. Тільки так можна припинити.парашинську навалу по прикордонню України.
Стратегія та сама як і війні загалом, давати по зубах, а не чекати поки ************ втомляться вбивати українців.
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06.06.2026 09:29 Ответить
краще бити по Москві
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06.06.2026 10:24 Ответить
А ще краще ППО займатися, особливо тут, в прикордонні а то потім до західних кордонів безперешкодно долітають.
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06.06.2026 11:04 Ответить
Краще по прикордонню *************,а по мацкві самособою!
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06.06.2026 10:49 Ответить
 
 