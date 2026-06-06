Атаки дронів на Сумщину: під ударами енергетика, АЗС і поштовий транспорт, є поранені
Внаслідок нічних атак РФ на Сумщині пошкоджено енергетичну інфраструктуру, АЗС та поштовий автомобіль. Є поранені, триває відновлення електропостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.
Перебої з електропостачанням
Внаслідок ворожих атак по енергетичній інфраструктурі з вечора в окремих населених пунктах зафіксовані перебої з електропостачанням. Енергетики оперативно працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електропостачання.
Удари по цивільній інфраструктурі
Після опівночі ворожий БпЛА поцілив по автозаправній станції у Тростянецькій громаді. Постраждала працівниця АЗС. Жінку госпіталізували, її життю нічого не загрожує.
Пізніше ще один російський безпілотник атакував поштовий автомобіль на трасі в Сумському районі поблизу Садівської громади. Поранений водій. Його доставили до лікарні, медики надають необхідну допомогу.
Постраждалі
Учора протягом дня внаслідок ворожих атак у прикордонних громадах Сумщини постраждали ще пʼятеро людей. На щастя, важких серед них немає.
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Стратегія та сама як і війні загалом, давати по зубах, а не чекати поки ************ втомляться вбивати українців.