Зеленский наградил государственными наградами 37 украинских и иностранных журналистов

По случаю Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 37 журналистов, сотрудников и сотрудниц украинских и иностранных СМИ за их вклад в развитие журналистики и освещение правды о полномасштабном российском вторжении в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

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Кто получил государственные награды?

Как отмечается, глава государства наградил орденом "За заслуги" III степени продюсера и лейтенанта ВСУ Викторию Боброву (Квитку) посмертно . Она сопровождала съемочные группы на фронте, брала интервью у воинов и готовила журналистские материалы с передовой. Во время одной из вражеских артиллерийских атак в августе 2025 года оказала помощь раненому побратиму и эвакуировала его. Участвовала в разработке и съемках документального фильма "Воины гор", посвященного горно-штурмовым подразделениям. Виктория Боброва ушла из жизни 23 апреля 2026 года в городе Барвинковом в Харьковской области.

. Она сопровождала съемочные группы на фронте, брала интервью у воинов и готовила журналистские материалы с передовой. Во время одной из вражеских артиллерийских атак в августе 2025 года оказала помощь раненому побратиму и эвакуировала его. Участвовала в разработке и съемках документального фильма "Воины гор", посвященного горно-штурмовым подразделениям. Виктория Боброва ушла из жизни 23 апреля 2026 года в городе Барвинковом в Харьковской области. Орденом "За заслуги" III степени награждена исполнительный директор общественной организации "Лаборатория журналистики общественного интереса", соучредительница международной инициативы The Reckoning Project Наталья Гуменюк . The Reckoning Project собрала тысячи свидетельств о преступлениях российских оккупантов, часть из них используется в международных судебных процессах, в частности по делам о похищении украинских детей и преследовании гражданских лиц.

. The Reckoning Project собрала тысячи свидетельств о преступлениях российских оккупантов, часть из них используется в международных судебных процессах, в частности по делам о похищении украинских детей и преследовании гражданских лиц. Орденом княгини Ольги III степени отмечена журналистка, соучредительница, шеф-редактор и ведущая авторских медиапроектов интернет-издания "LB.UA" Ксения Василенко (Соня Кошкина ). В журналистике более 25 лет. Возглавляет "LB.UA" с момента его основания в 2009 году. Обеспечила непрерывную работу редакции в условиях полномасштабной российской агрессии. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история", посвященной событиям Революции Достоинства, и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко и международных академических программ.

). В журналистике более 25 лет. Возглавляет "LB.UA" с момента его основания в 2009 году. Обеспечила непрерывную работу редакции в условиях полномасштабной российской агрессии. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история", посвященной событиям Революции Достоинства, и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко и международных академических программ. Корреспондент агентства Radio France International на украинском языке, арт-критик, куратор современного искусства и публицист Константин Дорошенко (орден "За заслуги" III степени). Публикует материалы об украинской культуре в зарубежных СМИ, организует и курирует художественные проекты в разных странах мира. Автор нескольких книг об украинской культуре и искусстве.

(орден "За заслуги" III степени). Публикует материалы об украинской культуре в зарубежных СМИ, организует и курирует художественные проекты в разных странах мира. Автор нескольких книг об украинской культуре и искусстве. Шеф-редактор "ТСН. Неделя с Аллой Мазур" Роберт Опаленик (орден "За заслуги" III степени). Более 25 лет работает редактором итоговых новостей. С первых дней полномасштабного российского вторжения принимал активное участие в создании телемарафона "Единые новости". Первые полгода работал над новостями в режиме 24/7.

(орден "За заслуги" III степени). Более 25 лет работает редактором итоговых новостей. С первых дней полномасштабного российского вторжения принимал активное участие в создании телемарафона "Единые новости". Первые полгода работал над новостями в режиме 24/7. Телеоператор 24 канала Павел Павлов (орден "За заслуги" III степени). Работает в населенных пунктах, подвергающихся российским атакам. Неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым в результате вражеских обстрелов и эвакуировал их в безопасные места. Зафиксировал сотни военных преступлений оккупантов и создал важную базу видеодоказательств для украинских и иностранных СМИ.

(орден "За заслуги" III степени). Работает в населенных пунктах, подвергающихся российским атакам. Неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым в результате вражеских обстрелов и эвакуировал их в безопасные места. Зафиксировал сотни военных преступлений оккупантов и создал важную базу видеодоказательств для украинских и иностранных СМИ. Орденом княгини Ольги II степени награждена военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова . С самого начала российской агрессии работает в зоне боевых действий, освещает ситуацию на фронте, делает репортажи, прямые включения и интервью с украинскими воинами.

. С самого начала российской агрессии работает в зоне боевых действий, освещает ситуацию на фронте, делает репортажи, прямые включения и интервью с украинскими воинами. Орденом княгини Ольги III степени награждена старший продюсер телекомпании CNN International Виктория Бутенко . Неоднократная лауреатка и номинантка премии EMMY - высшей телевизионной награды США. Виктория Бутенко продюсировала эксклюзивные сюжеты о возвращении украинских детей из депортации и дипстрайках по российским военным объектам.

. Неоднократная лауреатка и номинантка премии EMMY - высшей телевизионной награды США. Виктория Бутенко продюсировала эксклюзивные сюжеты о возвращении украинских детей из депортации и дипстрайках по российским военным объектам. Глава бюро агентства Bloomberg News в Украине Дарья Краснолуцкая (орден княгини Ольги III степени). Имеет многочисленные международные награды за журналистскую деятельность. Материалы о западных компонентах в российском оружии, которые она написала совместно с коллегами, стали поводом для слушаний в Конгрессе США.

(орден княгини Ольги III степени). Имеет многочисленные международные награды за журналистскую деятельность. Материалы о западных компонентах в российском оружии, которые она написала совместно с коллегами, стали поводом для слушаний в Конгрессе США. Медиа-советник американской общественной организации Razom for Ukraine Екатерина Лисунова (орден княгини Ольги III степени). Работала специальным корреспондентом в Украине и США. Создала документальный фильм "Украина и ООН: два года в Совете Безопасности". Стала первой украинской журналисткой, получившей членство в Ассоциации корреспондентов при ООН (UNCA). Оказывает поддержку украинским журналистам в системе ООН.

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Награды для иностранных журналистов

Президент отметил государственными наградами также иностранных журналистов. Среди них американская журналистка, военный корреспондент Byline Times и Euromaidan Press Зарина Забриски (орден "За заслуги" III степени). Автор документального фильма "Херсон: Сафари на людей", который рассказывает о ежедневном российском терроре против гражданских лиц.

Военный корреспондент, шеф-корреспондент издания "Вельт" Ибрагим Набер, работающий в зоне боевых действий и в прифронтовых регионах (орден "За заслуги" III степени). В 2024 году вышел его документальный фильм "Жить и умирать за Украину — Бахмут". В октябре 2025 года получил ранение в результате атаки российского дрона во время интервью с военнослужащими.

Ирландский журналист, документалист и видеорепортер Кейлан Патрик Робертсон (орден "За заслуги" III степени). Автор документальных фильмов о войне в Украине, который в 2024 году переехал жить в нашу страну.

Корреспондент международного агентства Liberation Стефан Сиоан, который с началом российской агрессии в 2014 году одним из первых среди французских журналистов стал освещать войну в Украине (орден "За заслуги" III степени). Один из инициаторов проекта по предоставлению Украине антидроновых сетей из региона Бретань.

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Звание "Заслуженный журналист Украины"

Кроме того, президент присвоил почетное звание "Заслуженный журналист Украины" Олегу Борисову, Наталье Братушке, Игорю Дармостуку, Сергею Череватому.