Зеленский наградил государственными наградами 37 украинских и иностранных журналистов
По случаю Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении 37 журналистов, сотрудников и сотрудниц украинских и иностранных СМИ за их вклад в развитие журналистики и освещение правды о полномасштабном российском вторжении в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Кто получил государственные награды?
- Как отмечается, глава государства наградил орденом "За заслуги" III степени продюсера и лейтенанта ВСУ Викторию Боброву (Квитку) посмертно. Она сопровождала съемочные группы на фронте, брала интервью у воинов и готовила журналистские материалы с передовой. Во время одной из вражеских артиллерийских атак в августе 2025 года оказала помощь раненому побратиму и эвакуировала его. Участвовала в разработке и съемках документального фильма "Воины гор", посвященного горно-штурмовым подразделениям. Виктория Боброва ушла из жизни 23 апреля 2026 года в городе Барвинковом в Харьковской области.
- Орденом "За заслуги" III степени награждена исполнительный директор общественной организации "Лаборатория журналистики общественного интереса", соучредительница международной инициативы The Reckoning Project Наталья Гуменюк. The Reckoning Project собрала тысячи свидетельств о преступлениях российских оккупантов, часть из них используется в международных судебных процессах, в частности по делам о похищении украинских детей и преследовании гражданских лиц.
- Орденом княгини Ольги III степени отмечена журналистка, соучредительница, шеф-редактор и ведущая авторских медиапроектов интернет-издания "LB.UA" Ксения Василенко (Соня Кошкина). В журналистике более 25 лет. Возглавляет "LB.UA" с момента его основания в 2009 году. Обеспечила непрерывную работу редакции в условиях полномасштабной российской агрессии. Автор книги "Майдан. Нерассказанная история", посвященной событиям Революции Достоинства, и преподаватель КНУ им. Тараса Шевченко и международных академических программ.
- Корреспондент агентства Radio France International на украинском языке, арт-критик, куратор современного искусства и публицист Константин Дорошенко (орден "За заслуги" III степени). Публикует материалы об украинской культуре в зарубежных СМИ, организует и курирует художественные проекты в разных странах мира. Автор нескольких книг об украинской культуре и искусстве.
- Шеф-редактор "ТСН. Неделя с Аллой Мазур" Роберт Опаленик (орден "За заслуги" III степени). Более 25 лет работает редактором итоговых новостей. С первых дней полномасштабного российского вторжения принимал активное участие в создании телемарафона "Единые новости". Первые полгода работал над новостями в режиме 24/7.
- Телеоператор 24 канала Павел Павлов (орден "За заслуги" III степени). Работает в населенных пунктах, подвергающихся российским атакам. Неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым в результате вражеских обстрелов и эвакуировал их в безопасные места. Зафиксировал сотни военных преступлений оккупантов и создал важную базу видеодоказательств для украинских и иностранных СМИ.
- Орденом княгини Ольги II степени награждена военная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко-Меринова. С самого начала российской агрессии работает в зоне боевых действий, освещает ситуацию на фронте, делает репортажи, прямые включения и интервью с украинскими воинами.
- Орденом княгини Ольги III степени награждена старший продюсер телекомпании CNN International Виктория Бутенко. Неоднократная лауреатка и номинантка премии EMMY - высшей телевизионной награды США. Виктория Бутенко продюсировала эксклюзивные сюжеты о возвращении украинских детей из депортации и дипстрайках по российским военным объектам.
- Глава бюро агентства Bloomberg News в Украине Дарья Краснолуцкая (орден княгини Ольги III степени). Имеет многочисленные международные награды за журналистскую деятельность. Материалы о западных компонентах в российском оружии, которые она написала совместно с коллегами, стали поводом для слушаний в Конгрессе США.
- Медиа-советник американской общественной организации Razom for Ukraine Екатерина Лисунова (орден княгини Ольги III степени). Работала специальным корреспондентом в Украине и США. Создала документальный фильм "Украина и ООН: два года в Совете Безопасности". Стала первой украинской журналисткой, получившей членство в Ассоциации корреспондентов при ООН (UNCA). Оказывает поддержку украинским журналистам в системе ООН.
Награды для иностранных журналистов
Президент отметил государственными наградами также иностранных журналистов. Среди них американская журналистка, военный корреспондент Byline Times и Euromaidan Press Зарина Забриски (орден "За заслуги" III степени). Автор документального фильма "Херсон: Сафари на людей", который рассказывает о ежедневном российском терроре против гражданских лиц.
Военный корреспондент, шеф-корреспондент издания "Вельт" Ибрагим Набер, работающий в зоне боевых действий и в прифронтовых регионах (орден "За заслуги" III степени). В 2024 году вышел его документальный фильм "Жить и умирать за Украину — Бахмут". В октябре 2025 года получил ранение в результате атаки российского дрона во время интервью с военнослужащими.
Ирландский журналист, документалист и видеорепортер Кейлан Патрик Робертсон (орден "За заслуги" III степени). Автор документальных фильмов о войне в Украине, который в 2024 году переехал жить в нашу страну.
Корреспондент международного агентства Liberation Стефан Сиоан, который с началом российской агрессии в 2014 году одним из первых среди французских журналистов стал освещать войну в Украине (орден "За заслуги" III степени). Один из инициаторов проекта по предоставлению Украине антидроновых сетей из региона Бретань.
Звание "Заслуженный журналист Украины"
Кроме того, президент присвоил почетное звание "Заслуженный журналист Украины" Олегу Борисову, Наталье Братушке, Игорю Дармостуку, Сергею Череватому.
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