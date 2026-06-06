Зеленский в День журналиста поблагодарил медийщиков за правду о войне и фиксацию преступлений РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских и иностранных журналистов с профессиональным праздником - Днем журналиста.

Поздравительные слова он разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Фиксация российских преступлений

"Все, что фиксируют украинские журналисты, - это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала привлечению к ответственности за все преступления и удары России против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам СМИ, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится переживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость", - говорится в сообщении.

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Роль иностранных СМИ

"Сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые находятся на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замалчивать то, что происходит в Украине. Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне. И все мы должны беречь память и чтить вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны. С Днем журналиста!", - резюмирует глава государства.



















