Зеленский в День журналиста поблагодарил медийщиков за правду о войне и фиксацию преступлений РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских и иностранных журналистов с профессиональным праздником - Днем журналиста.
Поздравительные слова он разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
Фиксация российских преступлений
"Все, что фиксируют украинские журналисты, - это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала привлечению к ответственности за все преступления и удары России против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам СМИ, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится переживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость", - говорится в сообщении.
Роль иностранных СМИ
"Сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые находятся на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замалчивать то, что происходит в Украине. Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне. И все мы должны беречь память и чтить вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны. С Днем журналиста!", - резюмирует глава государства.
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https://zaxid.net/na_telemarafon_yedini_novini_vidilili_mayzhe_638_mln_grn_u_2026_rotsi_n1635536 На телемарафон «Єдині новини» у 2026 році виділили майже 638 млн грн
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