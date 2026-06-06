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Новости Фото День журналиста
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Зеленский в День журналиста поблагодарил медийщиков за правду о войне и фиксацию преступлений РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских и иностранных журналистов с профессиональным праздником - Днем журналиста.

Поздравительные слова он разместил в Telegram-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Фиксация российских преступлений

"Все, что фиксируют украинские журналисты, - это наша правда об этой войне и доказательства российских преступлений. И важно, чтобы эта работа была качественной и способствовала привлечению к ответственности за все преступления и удары России против жизни. Спасибо журналистам, всем работникам и работницам СМИ, которые работают ради Украины и показывают миру, что приходится переживать нашим людям и как мы боремся за свою независимость", - говорится в сообщении.

Читайте также: В Киеве состоится Третий фестиваль документалистики "Война в объективе" по случаю Дня журналиста

Роль иностранных СМИ

"Сегодня мы благодарим и всех неравнодушных иностранных медийщиков, которые находятся на правильной стороне истории и не дают миру забыть или замалчивать то, что происходит в Украине. Именно такая активная поддержка помогает нам получать помощь на политическом уровне. И все мы должны беречь память и чтить вклад в нашу борьбу тех журналистов, которые погибли из-за этой войны. С Днем журналиста!", - резюмирует глава государства.

журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте
журналисты на фронте

Автор: 

журналистика (3317) Зеленский Владимир (24424)
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Топ комментарии
+13
особисто подякуй мосейчукче .. баба ж так рве жопу за тебе Оманська Гнида - аж огидно
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06.06.2026 09:56 Ответить
+10
А за фіксацію злочинів дєрьмака подякував? А як там татаров в жОПі почувається? Може час зафіксувати його злочини?
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06.06.2026 10:00 Ответить
+5
За висвітлення потужної корупції та мафіозних оборудок з 2020 року, особами з Урядового кварталу, забув подякувати Журналістів пересидент, після 7 років їх роботи!!
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06.06.2026 10:26 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ну, Про дякулу знають всі.
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06.06.2026 09:52 Ответить
За висвітлення потужної корупції та мафіозних оборудок з 2020 року, особами з Урядового кварталу, забув подякувати Журналістів пересидент, після 7 років їх роботи!!
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06.06.2026 10:26 Ответить
особисто подякуй мосейчукче .. баба ж так рве жопу за тебе Оманська Гнида - аж огидно
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06.06.2026 09:56 Ответить
Вона рве сраку не за нього а за бабло шо він дає. Перемогли б кацапи, ця гнида-пристосуванка рвала б сраку за них і співала б асану ***** та бурятам з дон доном - гондоном..
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06.06.2026 10:15 Ответить
Та Раєвська не така..)) І жоржинка її -не ухилянт-втікач, а законний емігрант..Сімейка ще тіх "патріотів"..
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06.06.2026 12:16 Ответить
А за фіксацію злочинів дєрьмака подякував? А як там татаров в жОПі почувається? Може час зафіксувати його злочини?
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06.06.2026 10:00 Ответить
Татарову там комфортно,тепленько-серед таких же гільмінтів..
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06.06.2026 12:17 Ответить
Особливо подякував Мосейсучці та іншим журнашлюхам яки лизали та лижуть йому сраку.
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06.06.2026 10:10 Ответить
Ну Раєвська й на більші пустощі здатна- куні для неї досить банально..
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06.06.2026 12:18 Ответить
Це твої злочини в першу чергу,
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06.06.2026 10:15 Ответить
Особливо в телемарахвоні
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06.06.2026 10:17 Ответить
А как насчет фиксации преступлений гундосого бубочки в отношении украинского народа?
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06.06.2026 10:24 Ответить
Ах ти ж гівно немите!
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06.06.2026 10:29 Ответить
На знак подяки міг би нагородити і "телемарофон"-орденом "За заслуги".)
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06.06.2026 10:45 Ответить
Для них оце кращий орден

https://zaxid.net/na_telemarafon_yedini_novini_vidilili_mayzhe_638_mln_grn_u_2026_rotsi_n1635536 На телемарафон «Єдині новини» у 2026 році виділили майже 638 млн грн
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06.06.2026 10:55 Ответить
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06.06.2026 10:59 Ответить
Я не споживаю оте псевдоінформаційне лайно, що ллється з зеленої помийки "марафона".
Де можна повернути частку моїх податків з тих 638 млн?
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06.06.2026 11:12 Ответить
Багато захотіли.) Незабаром і повітря обкладуть податками. В Угоді на 90 млрд, зазначено конкретні вимоги Євросоюзу до української влади щодо боротьби з корупцією і шахрайством. Але там не було ніякого конкретного переліку податкових законопроектів. Влада сама додала в меморандум перелік нових податків для українців, та ще й під видом "вимог партнерів".
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06.06.2026 11:42 Ответить
Ще був варіант у рашки взяти кредит...
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06.06.2026 12:20 Ответить
Дякула поздравил дякуемых.А что там с мидасом?
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06.06.2026 10:58 Ответить
А чому не подякував журналістам за правду про Династію, Міндіча, яйця по 17, 180млрд виведених через прикордонників?
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06.06.2026 10:59 Ответить
Бо це все робили неправільні журналісти..А він дякував правЄльним...
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06.06.2026 12:22 Ответить
А за викриття тотальної корупції та мародерства зеленої влади, за питання "хто ти Вова", змовчав образливо надув губки.
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06.06.2026 11:41 Ответить
 
 