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Новини Фото День журналіста
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Зеленський у День журналіста подякував медійникам за правду про війну та фіксацію злочинів РФ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав українських та іноземних журналістів із професійним світом - Днем журналіста.

Вітальні слова він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Фіксація російських злочинів

"Все, що фіксують українські журналісти, - це наша правда про цю війну та докази російських злочинів. І важливо, щоб ця робота була якісною та сприяла відповідальності за всі злочини й удари Росії проти життя. Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність", - йдеться у повідомленні.

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Роль іноземних медіа

"Сьогодні ми дякуємо й усім небайдужим іноземним медійникам, які на правильній стороні історії та не дають світу забути чи замовчати те, що відбувається в Україні. Саме така активна підтримка допомагає нам отримувати допомогу на політичному рівні. І всі ми маємо берегти памʼять та шанувати внесок у нашу боротьбу тих журналістів, які загинули через цю війну. З Днем журналіста!", - резюмує глава держави.

журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті
журналісти на фронті

Автор: 

журналістика (1814) Зеленський Володимир (27947)
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Топ коментарі
+7
особисто подякуй мосейчукче .. баба ж так рве жопу за тебе Оманська Гнида - аж огидно
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06.06.2026 09:56 Відповісти
+4
А за фіксацію злочинів дєрьмака подякував? А як там татаров в жОПі почувається? Може час зафіксувати його злочини?
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06.06.2026 10:00 Відповісти
+1
Ну, Про дякулу знають всі.
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06.06.2026 09:52 Відповісти
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Ну, Про дякулу знають всі.
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06.06.2026 09:52 Відповісти
За висвітлення потужної корупції та мафіозних оборудок з 2020 року, особами з Урядового кварталу, забув подякувати Журналістів пересидент, після 7 років їх роботи!!
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06.06.2026 10:26 Відповісти
особисто подякуй мосейчукче .. баба ж так рве жопу за тебе Оманська Гнида - аж огидно
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06.06.2026 09:56 Відповісти
Вона рве сраку не за нього а за бабло шо він дає. Перемогли б кацапи, ця гнида-пристосуванка рвала б сраку за них і співала б асану ***** та бурятам з дон доном - гондоном..
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06.06.2026 10:15 Відповісти
А за фіксацію злочинів дєрьмака подякував? А як там татаров в жОПі почувається? Може час зафіксувати його злочини?
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06.06.2026 10:00 Відповісти
Особливо подякував Мосейсучці та іншим журнашлюхам яки лизали та лижуть йому сраку.
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06.06.2026 10:10 Відповісти
Це твої злочини в першу чергу,
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06.06.2026 10:15 Відповісти
Особливо в телемарахвоні
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06.06.2026 10:17 Відповісти
А как насчет фиксации преступлений гундосого бубочки в отношении украинского народа?
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06.06.2026 10:24 Відповісти
Ах ти ж гівно немите!
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06.06.2026 10:29 Відповісти
Міг би нагородити і "телемарофон"-орденом "За заслуги".)
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06.06.2026 10:44 Відповісти
На знак подяки міг би нагородити і "телемарофон"-орденом "За заслуги".)
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06.06.2026 10:45 Відповісти
 
 