Зеленський у День журналіста подякував медійникам за правду про війну та фіксацію злочинів РФ. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський привітав українських та іноземних журналістів із професійним світом - Днем журналіста.

Вітальні слова він розмістив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фіксація російських злочинів

"Все, що фіксують українські журналісти, - це наша правда про цю війну та докази російських злочинів. І важливо, щоб ця робота була якісною та сприяла відповідальності за всі злочини й удари Росії проти життя. Дякую журналістам, усім працівникам та працівницям медіа, які працюють заради України та показують світу, що доводиться проживати нашим людям і як ми боремося за свою незалежність", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: У Києві відбудеться Третій фестиваль документалістики "Війна в об’єктиві" з нагоди Дня журналіста

Роль іноземних медіа

"Сьогодні ми дякуємо й усім небайдужим іноземним медійникам, які на правильній стороні історії та не дають світу забути чи замовчати те, що відбувається в Україні. Саме така активна підтримка допомагає нам отримувати допомогу на політичному рівні. І всі ми маємо берегти памʼять та шанувати внесок у нашу боротьбу тих журналістів, які загинули через цю війну. З Днем журналіста!", - резюмує глава держави.



















