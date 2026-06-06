В Полтавской области в результате атаки дронов РФ повреждено предприятие
В Полтавском районе в результате российской атаки с использованием беспилотников повреждено здание одного из предприятий.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.
По его словам, по уточненной информации, было зафиксировано попадание двух вражеских БПЛА еще в одном месте района.
На данный момент обращений о пострадавших в экстренные службы не поступало. Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.
Часть вражеских целей сбила ПВО
Ранее глава ОВА сообщал, что во время очередной атаки по Полтавскому району работали силы противовоздушной обороны. Часть беспилотников удалось уничтожить.
В то же время зафиксировано падение вражеских дронов на открытой территории в двух местах. Взрывной волной от обломков сбитых БПЛА были повреждены два автомобиля.
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