В Полтавской области в результате атаки дронов РФ повреждено предприятие

В Полтавском районе в результате российской атаки с использованием беспилотников повреждено здание одного из предприятий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Полтавской ОГА Виталий Дякивнич.

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По его словам, по уточненной информации, было зафиксировано попадание двух вражеских БПЛА еще в одном месте района.

На данный момент обращений о пострадавших в экстренные службы не поступало. Обстоятельства и масштабы повреждений уточняются.

Часть вражеских целей сбила ПВО

Ранее глава ОВА сообщал, что во время очередной атаки по Полтавскому району работали силы противовоздушной обороны. Часть беспилотников удалось уничтожить.

В то же время зафиксировано падение вражеских дронов на открытой территории в двух местах. Взрывной волной от обломков сбитых БПЛА были повреждены два автомобиля.

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