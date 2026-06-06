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Новини Атака безпілотників на Полтавщину
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На Полтавщині через атаку дронів РФ пошкоджене підприємство

На Полтавщині через атаку дронів РФ пошкоджене підприємство

У Полтавському районі внаслідок російської атаки безпілотниками пошкоджено будівлю одного з підприємств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

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За його словами, за уточненою інформацією, було зафіксовано влучання двох ворожих БпЛА ще на одній локації району.

Наразі звернень щодо травмованих до екстрених служб не надходило. Обставини та масштаби пошкоджень уточнюються.

Частину ворожих цілей збила ППО

Раніше очільник ОВА повідомляв, що під час чергової атаки по Полтавському району працювали сили протиповітряної оборони. Частину безпілотників вдалося знищити.

Водночас зафіксовано падіння ворожих дронів на відкритій території у двох локаціях. Вибуховою хвилею від уламків збитих БпЛА були пошкоджені два автомобілі.

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Автор: 

безпілотник БпЛА (5937) обстріл (34369) Полтавська область (1393) Полтавський район (126)
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