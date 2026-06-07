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Обезврежены 215 из 236 вражеских дронов, - Воздушные силы

Тысяча огневых групп НГУ прикрывают критическую инфраструктуру

В ночь на 7 июня 2026 года противник атаковал Украину 236 ударными БПЛА типов Shahed, Гербер, Италмас и дронами-имитаторами типа "Пародия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

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Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 215 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 17 ударных БПЛА в 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) в 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности", — подчеркивают Воздушные силы.

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ПВО (3729) дроны (7301) Воздушные силы (3124)
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Потужно, але чому всі не збиті дрони кружляють виключно над Запоріжжям?
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07.06.2026 10:29 Ответить
 
 