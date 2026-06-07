Знешкоджено 215 із 236 ворожих дронів, - Повітряні сили

У ніч на 7 червня 2026 року противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Наслідки

Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголошують Повітряні сили.

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