Знешкоджено 215 із 236 ворожих дронів, - Повітряні сили
У ніч на 7 червня 2026 року противник атакував Україну 236 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 215 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 17 ударних БпЛА на13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - наголошують Повітряні сили.
Будь ласка, зачекайте...
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