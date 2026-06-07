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Трое человек пострадали в результате атак российских дронов на Сумщине
В воскресенье, 7 июня, в Сумской области трое человек получили ранения в результате атак российских беспилотников.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадавшим оказывается помощь
- В Глуховской громаде в результате атаки БПЛА по автозаправочной станции пострадал мужчина.
- В Ворожбянской громаде враг атаковал гражданского мужчину, ехавшего на мопеде, а также еще одного мужчину, который шел пешком.
Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь, продолжается обследование.
Состояние пострадавших уточняется.
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