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Новости Обстрелы Сумщины
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Трое человек пострадали в результате атак российских дронов на Сумщине

Атака дронов на Сумскую область: трое раненых за день

В воскресенье, 7 июня, в Сумской области трое человек получили ранения в результате атак российских беспилотников.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Пострадавшим оказывается помощь 

  • В Глуховской громаде в результате атаки БПЛА по автозаправочной станции пострадал мужчина. 
  • В Ворожбянской громаде враг атаковал гражданского мужчину, ехавшего на мопеде, а также еще одного мужчину, который шел пешком.

Все пострадавшие госпитализированы. Медики оказывают необходимую помощь, продолжается обследование.

Состояние пострадавших уточняется.

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Автор: 

обстрел (33033) Сумская область (4214) Глухов (44) Сумский район (613) Шосткинский район (164) Ворожба (12)
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