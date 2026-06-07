Три людини постраждали внаслідок атак російських дронів на Сумщині
У неділю, 7 червня, в Сумській області троє осіб зазнали поранень внаслідок атак російських безпілотників.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждалим надається допомога
- У Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік.
- У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки.
Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, триває обстеження.
Стан потерпілих уточнюється.
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