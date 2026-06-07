УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8447 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Сумщини
46 0

Три людини постраждали внаслідок атак російських дронів на Сумщині

Атака дронів на Сумщину: троє поранених за день

У неділю, 7 червня, в Сумській області троє осіб зазнали поранень внаслідок атак російських безпілотників.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждалим надається допомога 

  • У Глухівській громаді внаслідок атаки БпЛА по автозаправній станції постраждав чоловік. 
  • У Ворожбянській громаді ворог атакував цивільного чоловіка, який рухався на мопеді, а також ще одного чоловіка, який ішов пішки.

Усіх постраждалих госпіталізували. Медики надають необхідну допомогу, триває обстеження.

Стан потерпілих уточнюється.

Читайте також: Рашисти вдарили дроном по будинку на Сумщині: загинув чоловік, його маму поранено

Автор: 

обстріл (34383) Сумська область (4764) Глухів (45) Сумський район (622) Шосткинський район (166) Ворожба (11)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 