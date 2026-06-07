УЕФА продлила отстранение России на футбольный сезон-2026/27
УЕФА продлила отстранение российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой на сезон 2026/27.
Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ.
Продлено отстранение для РФ
Исполнительный комитет УЕФА скорректировал список участников еврокубкового сезона-2026/27, чтобы отразить в нем действующую дисквалификацию российских сборных и клубов.
Организация обновила список команд, полностью исключив российских представителей из турниров под своей эгидой.
Это означает, что, кроме еврокубков, российские клубы и сборные не смогут принять участие в Лиге наций, соревнованиях по футзалу, Кубке регионов и других официальных первенствах.
- УЕФА отстранила Россию еще в 2022 году, с тех пор она не участвовала в европейских турнирах.
- В отношении Беларуси с 2022 года действует только одно ограничение УЕФА - запрет на встречи в турнирах с национальными сборными Украины.
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Сластьон Олександр #550250
показать весь комментарий07.06.2026 20:27 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Серый Вовк
показать весь комментарий07.06.2026 21:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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