УЕФА продлила отстранение России на футбольный сезон-2026/27

УЕФА продлила отстранение российских сборных и клубов от соревнований под своей эгидой на сезон 2026/27.

Соответствующее решение опубликовано на официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

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Продлено отстранение для РФ

Исполнительный комитет УЕФА скорректировал список участников еврокубкового сезона-2026/27, чтобы отразить в нем действующую дисквалификацию российских сборных и клубов.

Организация обновила список команд, полностью исключив российских представителей из турниров под своей эгидой.

Это означает, что, кроме еврокубков, российские клубы и сборные не смогут принять участие в Лиге наций, соревнованиях по футзалу, Кубке регионов и других официальных первенствах.

УЕФА отстранила Россию еще в 2022 году, с тех пор она не участвовала в европейских турнирах.

В отношении Беларуси с 2022 года действует только одно ограничение УЕФА - запрет на встречи в турнирах с национальными сборными Украины.

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