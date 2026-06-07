УЄФА продовжила відсторонення Росії на футбольний сезон-2026/27

УЄФА продовжила відсторонення російських збірних та клубів від змагань під своєю егідою на сезон-2026/27.

Відповідне рішення опубліковане на офіційному сайті, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Продовжено відсторонення для РФ

Виконавчий комітет УЄФА скоригував перелік учасників єврокубкового сезону-2026/27, щоб відобразити в ньому чинне відсторонення російських збірних та клубів.

Організація оновила список команд, повністю виключивши російських представників із турнірів під своєю егідою.

Це означає, що, крім єврокубків, російські клуби та збірні не зможуть узяти участь у Лізі націй, змаганнях із футзалу, Кубку регіонів та інших офіційних першостях.

УЄФА відсторонила Росію ще у 2022 році, відтоді вони не змагали на європейських турнірах.

Щодо Білорусі з 2022 року діє лише одне обмеження УЄФА — заборона на перетин у турнірах із національними збірними України.

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