После атаки РФ хранилище возле ЧАЭС не работает, сроки восстановления неизвестны, - МАГАТЭ
В результате российского удара повреждено здание ядерного хранилища возле Чернобыльской АЭС. Сроки возобновления работы объекта пока неизвестны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает МАГАТЭ.
По данным МАГАТЭ, удар привел к:
- повреждение фасада, стен и лестниц здания приема топлива;
- разрушение офисного помещения агентства по гарантиям;
- осколки стекла и строительных материалов на территории.
Инспекторы агентства, осмотревшие место происшествия, подтвердили отсутствие радиационного загрязнения. Уровень радиации остается в пределах нормы.
"На момент атаки отработанное топливо хранилось в контейнерах в нескольких сотнях метров от поврежденного здания, тогда как другие, расположенные ближе, были пустыми. Пока остается неясным, когда объект сможет снова начать принимать отработанное топливо с действующих АЭС Украины", - отметили в МАГАТЭ.
Чрезвычайно тревожный инцидент
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку "крайне тревожной" и создающей серьезные риски для ядерной безопасности.
"Нападение на объект, где хранятся большие объемы ядерных материалов, - это как игра с огнем, и такого никогда не должно происходить", - заявил Гросси.
По его словам, подобные удары по объектам с ядерными материалами недопустимы, а агентство продолжит расследование инцидента.
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