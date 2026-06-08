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Новини РФ атакувала Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива
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Після атаки РФ сховище біля ЧАЕС не працює, строки відновлення невідомі, - МАГАТЕ

Удар дрона по об’єкту біля ЧАЕС

Після російського удару пошкоджено будівлю ядерного сховища біля Чорнобильської АЕС. Термін відновлення роботи об’єкта наразі невідомий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МАГАТЕ.

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За даними МАГАТЕ, удар спричинив:

  • пошкодження фасаду, стін та сходів будівлі прийому палива;
  • руйнування офісного приміщення агентства з гарантій;
  • уламки скла та будівельних матеріалів на території.

Інспектори агентства, які оглянули місце події, підтвердили відсутність радіаційного забруднення. Рівень радіації залишається в межах норми.

"На момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося у контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, тоді як інші, розташовані ближче, були порожніми. Наразі залишається незрозумілим, коли об’єкт зможе знову почати приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України", - зазначили у МАГАТЕ.

Надзвичайно тривожний інцидент

Генеральний директор МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав атаку "надзвичайно тривожною" та такою, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

"Напад на об’єкт, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, — це як гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися", - заявив Гроссі.

За його словами, подібні удари по об’єктах з ядерними матеріалами є неприпустимими, а агентство продовжить розслідування інциденту.

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МАГАТЕ (837) ЧАЕС (577)
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Офіс "агентства з гарантій" можна розмістити будь-де, навіть у вагончику поруч. Фасад, стіни і сходи відновити можна за місяць. Залишається прибирання скла. Ну це, звісно, "надскладніша робота"...
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08.06.2026 08:17 Відповісти
А шо, кожен день йде прийомка та черга машин з контейнерами стоїть на здачу?
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08.06.2026 08:59 Відповісти
А где в отчёте МАГАТЕ сказано, что это именно удар рахи
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08.06.2026 09:02 Відповісти
 
 