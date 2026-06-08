Після атаки РФ сховище біля ЧАЕС не працює, строки відновлення невідомі, - МАГАТЕ

Після російського удару пошкоджено будівлю ядерного сховища біля Чорнобильської АЕС. Термін відновлення роботи об’єкта наразі невідомий.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє МАГАТЕ.

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За даними МАГАТЕ, удар спричинив:

пошкодження фасаду, стін та сходів будівлі прийому палива;

руйнування офісного приміщення агентства з гарантій;

уламки скла та будівельних матеріалів на території.

Інспектори агентства, які оглянули місце події, підтвердили відсутність радіаційного забруднення. Рівень радіації залишається в межах норми.

"На момент атаки відпрацьоване паливо зберігалося у контейнерах за кількасот метрів від пошкодженої будівлі, тоді як інші, розташовані ближче, були порожніми. Наразі залишається незрозумілим, коли об’єкт зможе знову почати приймати відпрацьоване паливо з діючих АЕС України", - зазначили у МАГАТЕ.

Надзвичайно тривожний інцидент

Генеральний директор МАГАТЕ Міжнародне агентство з атомної енергії Рафаель Гроссі назвав атаку "надзвичайно тривожною" та такою, що створює серйозні ризики для ядерної безпеки.

"Напад на об’єкт, де зберігаються великі обсяги ядерних матеріалів, — це як гра з вогнем, і такого ніколи не повинно траплятися", - заявив Гроссі.

За його словами, подібні удари по об’єктах з ядерними матеріалами є неприпустимими, а агентство продовжить розслідування інциденту.

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