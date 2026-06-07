У МЗС Естонії назвали атаку росіян по сховищу ядерного палива "прорахованою авантюрою"

Естонія різко відреагувала на удар РФ по об’єкту ядерної інфраструктури в Київській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав у соцмережі X.

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Реакція Естонії на удар по ядерному сховищу

Цахкна заявив, що постійні атаки Росії по українських ядерних об’єктах є небезпечними та можуть призвести до масштабних ризиків для всієї Європи.

За словами естонського міністра, такі дії Кремля є свідомим використанням енергетики як зброї.

"Постійне бомбардування РФ українських ядерних об'єктів та навмисне використання нею енергії як озброєння – це прорахована авантюра, пов'язана з ядерною безпекою, що підштовхує Європу до чергової катастрофи", – написав він.

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Заклик до жорсткої міжнародної відповіді

Цахкна також наголосив, що така поведінка Росії не може залишатися без реакції міжнародної спільноти.

Він підкреслив необхідність найсуворіших заходів у відповідь на подібні атаки.

Міністр додав, що нікому не можна дозволяти створювати загрози глобальній ядерній безпеці та "грати в рулетку" з нею.

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Що передувало?

Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.

Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.

Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.

Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.

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