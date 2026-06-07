У МЗС Естонії назвали атаку росіян по сховищу ядерного палива "прорахованою авантюрою"
Естонія різко відреагувала на удар РФ по об’єкту ядерної інфраструктури в Київській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна написав у соцмережі X.
Реакція Естонії на удар по ядерному сховищу
Цахкна заявив, що постійні атаки Росії по українських ядерних об’єктах є небезпечними та можуть призвести до масштабних ризиків для всієї Європи.
За словами естонського міністра, такі дії Кремля є свідомим використанням енергетики як зброї.
"Постійне бомбардування РФ українських ядерних об'єктів та навмисне використання нею енергії як озброєння – це прорахована авантюра, пов'язана з ядерною безпекою, що підштовхує Європу до чергової катастрофи", – написав він.
Заклик до жорсткої міжнародної відповіді
Цахкна також наголосив, що така поведінка Росії не може залишатися без реакції міжнародної спільноти.
Він підкреслив необхідність найсуворіших заходів у відповідь на подібні атаки.
Міністр додав, що нікому не можна дозволяти створювати загрози глобальній ядерній безпеці та "грати в рулетку" з нею.
Що передувало?
- Раніше "Енергоатом" повідомив, що російський БпЛА атакував сховище ядерного палива, радіаційний фон у нормі.
- Згодом Генштаб інформацію підтвердив та заявив, що "шахед" влучив у будівлю сховища відпрацьованого ядерного палива на Київщині. Відстань до ЧАЕС - 15 км.
- Міненерго закликало МАГАТЕ відреагувати на удар РФ по сховищу ядерного палива.
- Також відомо, що МАГАТЕ найближчим часом огляне наслідки удару РФ по сховищу ядерного палива біля ЧАЕС.
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Уже блювати хочеться 🤬🤬🤬. ЄС тільки назви дають, щей капітанять кожного разу 🤬🤬🤬.
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