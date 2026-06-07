В МИД Эстонии назвали атаку россиян по хранилищу ядерного топлива "просчитанной авантюрой"

Эстония резко отреагировала на удар РФ по объекту ядерной инфраструктуры в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсети X.

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Реакция Эстонии на удар по ядерному хранилищу

Цахкна заявил, что постоянные атаки России по украинским ядерным объектам опасны и могут привести к масштабным рискам для всей Европы.

По словам эстонского министра, такие действия Кремля являются сознательным использованием энергетики в качестве оружия.

"Постоянная бомбардировка РФ украинских ядерных объектов и умышленное использование ею энергии в качестве оружия – это просчитанная авантюра, связанная с ядерной безопасностью, которая подталкивает Европу к очередной катастрофе", – написал он.

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Призыв к жесткому международному ответу

Цахкна также подчеркнул, что такое поведение России не может оставаться без реакции международного сообщества.

Он подчеркнул необходимость самых строгих мер в ответ на подобные атаки.

Министр добавил, что никому нельзя позволять создавать угрозы глобальной ядерной безопасности и "играть в рулетку" с ней.

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Что предшествовало?

Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.

Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахид" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС – 15 км.

Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.

Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.

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