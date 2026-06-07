В МИД Эстонии назвали атаку россиян по хранилищу ядерного топлива "просчитанной авантюрой"
Эстония резко отреагировала на удар РФ по объекту ядерной инфраструктуры в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсети X.
Реакция Эстонии на удар по ядерному хранилищу
Цахкна заявил, что постоянные атаки России по украинским ядерным объектам опасны и могут привести к масштабным рискам для всей Европы.
По словам эстонского министра, такие действия Кремля являются сознательным использованием энергетики в качестве оружия.
"Постоянная бомбардировка РФ украинских ядерных объектов и умышленное использование ею энергии в качестве оружия – это просчитанная авантюра, связанная с ядерной безопасностью, которая подталкивает Европу к очередной катастрофе", – написал он.
Призыв к жесткому международному ответу
Цахкна также подчеркнул, что такое поведение России не может оставаться без реакции международного сообщества.
Он подчеркнул необходимость самых строгих мер в ответ на подобные атаки.
Министр добавил, что никому нельзя позволять создавать угрозы глобальной ядерной безопасности и "играть в рулетку" с ней.
Что предшествовало?
- Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
- Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахид" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС – 15 км.
- Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
- Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.
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Уже блювати хочеться 🤬🤬🤬. ЄС тільки назви дають, щей капітанять кожного разу 🤬🤬🤬.