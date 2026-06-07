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Новости РФ атаковала Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива
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В МИД Эстонии назвали атаку россиян по хранилищу ядерного топлива "просчитанной авантюрой"

Цахкна о ударе России по ядерному хранилищу

Эстония резко отреагировала на удар РФ по объекту ядерной инфраструктуры в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна написал в соцсети X.

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Реакция Эстонии на удар по ядерному хранилищу

Цахкна заявил, что постоянные атаки России по украинским ядерным объектам опасны и могут привести к масштабным рискам для всей Европы.

По словам эстонского министра, такие действия Кремля являются сознательным использованием энергетики в качестве оружия.

"Постоянная бомбардировка РФ украинских ядерных объектов и умышленное использование ею энергии в качестве оружия – это просчитанная авантюра, связанная с ядерной безопасностью, которая подталкивает Европу к очередной катастрофе", – написал он.

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Призыв к жесткому международному ответу

Цахкна также подчеркнул, что такое поведение России не может оставаться без реакции международного сообщества.

Он подчеркнул необходимость самых строгих мер в ответ на подобные атаки.

Министр добавил, что никому нельзя позволять создавать угрозы глобальной ядерной безопасности и "играть в рулетку" с ней. 

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Что предшествовало?

  • Ранее "Энергоатом" сообщил, что российский БПЛА атаковал хранилище ядерного топлива, радиационный фон в норме.
  • Впоследствии Генштаб подтвердил эту информацию и заявил, что "шахид" попал в здание хранилища отработанного ядерного топлива в Киевской области. Расстояние до ЧАЭС – 15 км.
  • Минэнерго призвало МАГАТЭ отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерного топлива.
  • Также известно, что МАГАТЭ в ближайшее время осмотрит последствия удара РФ по хранилищу ядерного топлива возле ЧАЭС.

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ЧАЭС (587) Эстония (1659) атака (1549) ядерная безопасность (555)
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У МЗС Естонії назвали атаку росіян по сховищу ядерного палива "прорахованою авантюрою Джерело: https://censor.net/ua/n4007151

Уже блювати хочеться 🤬🤬🤬. ЄС тільки назви дають, щей капітанять кожного разу 🤬🤬🤬.
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07.06.2026 18:31 Ответить
рашисти - терористи

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07.06.2026 18:32 Ответить
 
 