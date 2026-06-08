Атаки на Одесскую область: поврежден энергетический объект и жилой дом
8 июня враг продолжил наносить удары по энергетической инфраструктуре на юге Одесской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.
По данным ОГА, в результате атаки повреждено оборудование одного из энергетических объектов на юге области. Это привело к перебоям с электроснабжением для более чем тысячи потребителей. В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы.
В Черноморске дрон попал в жилой дом
Отдельно сообщается, что в городе Черноморск беспилотник попал в жилой дом. По предварительным данным, пострадавших нет.
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