Атаки на Одещину: пошкоджено енергетичний об’єкт і житловий будинок

8 червня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні області. Це призвело до перебоїв з електропостачанням для понад тисячі споживачів. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.

У Чорноморську дрон влучив у житловий будинок

Окремо повідомляється, що в місті Чорноморськ безпілотник влучив у житловий будинок. За попередніми даними, постраждалих немає.

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