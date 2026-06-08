314 0
Атаки на Одещину: пошкоджено енергетичний об’єкт і житловий будинок
8 червня ворог продовжив атакувати енергетичну інфраструктуру на півдні Одеської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
За даними ОВА, внаслідок атаки пошкоджено обладнання одного з енергетичних об’єктів на півдні області. Це призвело до перебоїв з електропостачанням для понад тисячі споживачів. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи.
У Чорноморську дрон влучив у житловий будинок
Окремо повідомляється, що в місті Чорноморськ безпілотник влучив у житловий будинок. За попередніми даними, постраждалих немає.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль