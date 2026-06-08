Удары по Херсонщине: один человек погиб, еще 6 получили ранения

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За последние сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Инженерное, Зеленовка, Степановка, Приднепровское, Молодежное, Камишаны, Белозерка, Надиевка, Ромашково, Разлив, Томина Балка, Днепровское, Янтарное, Кизомыс, Велетенское, Никольское, Понятовка, Ивановка, Берислав, Кучерское, Борозенское, Костырка, Степное, Новорайск, Веровка, Урожайное, Раковка, Новая Каменка, Чаривное, Красносельское, Великая Александровка, Тараса Шевченко, Новониколаевка, Осокоровка, Давидов Брод, Бургунка, Гавриловка, Дудчаны, Мылово, Новоберислав, Новокаиры, Тягинка, Крещеновка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 2 многоэтажки и 5 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, отделение банка, автозаправочную станцию, фермерское хозяйство, газопровод и частные автомобили.

В результате российской агрессии 6 человек получили ранения.

Позже стало известно, что российские военные забрали жизнь еще одной жительницы Херсона. В результате российского обстрела Корабельного района города смертельные ранения получила 51-летняя женщина.

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