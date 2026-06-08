Удари по Херсонщині: 1 людина загинула, ще 6 - дістали поранення

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Інженерне, Зеленівка, Степанівка, Придніпровське, Молодіжне, Комишани, Білозерка, Надіївка, Ромашкове, Розлив, Томина Балка, Дніпровське, Янтарне, Кізомис, Велетенське, Микільське, Понятівка, Іванівка, Берислав, Кучерське, Борозенське, Костирка, Степне, Новорайськ, Вірівка, Урожайне, Раківка, Нова Кам'янка, Чарівне, Красносільське, Велика Олександрівка, Тараса Шевченка, Новомиколаївка, Осокорівка, Давидів Брід, Бургунка, Гаврилівка, Дудчани, Милове, Новоберислав, Новокаїри, Тягинка, Хрещенівка та місто Херсон.

Руйнування

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 5 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, відділення банку, автозаправну станцію, фермерське господарство, газопровід та приватні автомобілі.

Через російську агресію 6 людей дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що російські військові обірвали життя ще однієї жительки Херсона. Через російський обстріл Корабельного району міста поранення, несумісні з життям, отримала 51-річна жінка.

Читайте: БпЛА атакували міст поблизу Чонгару, рух через пункт пропуску "Джанкой" до окупованого Криму перекрито