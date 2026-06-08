Враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге: пострадавших нет
Днём 8 июня 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами Кривой Рог в Днепропетровской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Враг нанес шахидский удар по объекту промышленной инфраструктуры. Слава Богу - без пострадавших.
Приступили к ликвидации последствий", - отметил он.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
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