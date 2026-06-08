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Враг нанес удар по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге: пострадавших нет

уничтожение российского беспилотника

Днём 8 июня 2026 года войска РФ атаковали ударными дронами Кривой Рог в Днепропетровской области.

Об этом сообщил в Telegram-канале председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, информирует Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

"Враг нанес шахидский удар по объекту промышленной инфраструктуры. Слава Богу - без пострадавших.
Приступили к ликвидации последствий", - отметил он.

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Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Автор: 

Вилкул Александр (482) Кривой Рог (1539) Днепропетровская область (5294) Криворожский район (380)
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