Ворог ударив по об’єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі: постраждалих немає

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог завдав шахедного удару по об'єкту промислової інфраструктури. Слава Богу - без постраждалих.

Приступили до ліквідації наслідків", - зазначив він.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.