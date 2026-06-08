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Новини Атака шахедів на Кривий Ріг
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Ворог ударив по об’єкту промислової інфраструктури в Кривому Розі: постраждалих немає

знищення російського безпілотника

Вдень 8 червня 2026 року війська РФ атакували ударними дронами Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Ворог завдав шахедного удару по об'єкту промислової інфраструктури. Слава Богу - без постраждалих.
Приступили до ліквідації наслідків", - зазначив він.

Також читайте: Російський "шахед" влучив у промислове підприємство у Кривому Розі

Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.

Автор: 

Вілкул Олександр (340) Кривий Ріг (1509) Дніпропетровська область (5111) Криворізький район (400)
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