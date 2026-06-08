24 сотрудникам оккупационной колонии в Бердянске предъявили обвинения в работе на оккупантов, - ГБР

Бывших сотрудников украинской пенитенциарной системы обвиняют в добровольной работе в незаконном правоохранительном органе, созданном оккупантами в Бердянске.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГБР.

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После захвата части Запорожской области, по данным следствия, 24 бывших сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины добровольно перешли на службу в незаконный правоохранительный орган, созданный оккупационной администрацией РФ на базе исправительной колонии в Бердянске.

Речь идет о так называемой "Исправительной колонии "Бердянская исправительная колония" Управления службы исполнения наказаний по Запорожской области", которая функционирует под контролем оккупационных властей.

Квалификация дела и расследование in absentia

Установлено, что обвиняемые согласились на предложения оккупационной администрации и заняли должности в этой незаконной структуре.

Их действия квалифицированы как коллаборационная деятельность - добровольное занятие должностей в незаконных правоохранительных органах на временно оккупированной территории (ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Отмечается, что ранее по материалам ГБР уже приговорили к 15 годам лишения свободы руководителя оккупационной "Бердянской исправительной колонии", к 12 годам лишения свободы - руководителя так называемого "управления службы исполнения наказаний по Запорожской области", а также к 15 годам лишения свободы – дежурного помощника начальника оккупационного учреждения.

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