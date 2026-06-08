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Новини Викриття колаборантів
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24 працівникам окупаційної колонії в Бердянську висунули обвинувачення у роботі на окупантів, - ДБР

Офіс Генпрокурора передав до суду справи бердянських колаборантів

Колишніх працівників української пенітенціарної системи обвинувачують у добровільній роботі в незаконному правоохоронному органі, створеному окупантами в Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

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Після захоплення частини Запорізької області, за даними слідства, 24 колишні працівники Державної кримінально-виконавчої служби України добровільно перейшли на службу до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією РФ на базі виправної колонії в Бердянську.

Йдеться про так звану "Исправительную колонию "Бердянская исправительная колония" Управления службы исполнения наказаний по Запорожской области", яка функціонує під контролем окупаційної влади.

Кваліфікація справи та розслідування in absentia

Встановлено, що обвинувачені погодилися на пропозиції окупаційної адміністрації та обійняли посади в цій незаконній структурі.

Їхні дії кваліфіковано як колабораційну діяльність - добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зазначається, що раніше за матеріалами ДБР уже засудили до 15 років позбавлення волі керівника окупаційної "Бердянської виправної колонії", до 12 років позбавлення волі - керівника так званого "управління служби виконання покарань по Запорізькій області", а також до 15 років позбавлення волі - чергового помічника начальника окупаційної установи.

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Працювали на окупантів у Бердянську: судитимуть 24 ексспівробітників ДКВС
Працювали на окупантів у Бердянську: судитимуть 24 ексспівробітників ДКВС
Працювали на окупантів у Бердянську: судитимуть 24 ексспівробітників ДКВС
Працювали на окупантів у Бердянську: судитимуть 24 ексспівробітників ДКВС

Автор: 

Бердянськ (462) колонія (268) Запорізька область (4953) ДБР (3952) Бердянський район (31)
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Топ коментарі
+2
"Там же наши люді." Здали Бердянськ за 2 дні, а тепер таке щире обурення. Як посміли холопи під нового пана лягти? Холопи, як і їхній в минулому прєзідєнт з переважаючої по кількості соціальної групи "какая разніца". Мені просто цікаво, а що мали робити ці вертухаї і їхні сім'ї на думку української влади? Клоуни заброньовані.сто тисяч справ відкриватимуть аби в зсу не йти і не воювати, а пайку отримувати регулярно.По суті та ж сама соціальна група, підвид" а нас і тут добре годують"
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08.06.2026 13:58 Відповісти
+1
Це не гауляйтера - пилом не вийшли. Це дешеві "капо".
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08.06.2026 14:19 Відповісти
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А чому хавальники заблюрені ?
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08.06.2026 13:53 Відповісти
"Там же наши люді." Здали Бердянськ за 2 дні, а тепер таке щире обурення. Як посміли холопи під нового пана лягти? Холопи, як і їхній в минулому прєзідєнт з переважаючої по кількості соціальної групи "какая разніца". Мені просто цікаво, а що мали робити ці вертухаї і їхні сім'ї на думку української влади? Клоуни заброньовані.сто тисяч справ відкриватимуть аби в зсу не йти і не воювати, а пайку отримувати регулярно.По суті та ж сама соціальна група, підвид" а нас і тут добре годують"
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08.06.2026 13:58 Відповісти
зрадники - гауляйтери..
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08.06.2026 13:59 Відповісти
Це не гауляйтера - пилом не вийшли. Це дешеві "капо".
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08.06.2026 14:19 Відповісти
пилом рилом
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08.06.2026 14:20 Відповісти
Це стосується всих, хто залишився працювати на окупованих територіях? Адже виходить що всі працюють на ворога? Поясніть, бо нічого не зрозуміло...
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08.06.2026 14:18 Відповісти
Так. Бо земля ("тєріторіі") подаровані разом із "холопьямі" та реманентом.
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08.06.2026 14:21 Відповісти
Вертухаї зрадять завжди! І кого завгодно!
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08.06.2026 14:22 Відповісти
Треба було кинути зони , щоб зеки розбіглися і ви би потім тут верещали , шо мусора та вертухаі тікають першими з міст ?!! За це знаєте яке покарання є ?
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08.06.2026 14:29 Відповісти
Яке покарання для зрадників?? Тільки смерть!
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08.06.2026 14:32 Відповісти
А потім дивуються чому силовики тікають першими
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08.06.2026 14:24 Відповісти
Вони тікали першими,ще до того ,як це стало мейнстримом..
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08.06.2026 14:34 Відповісти
Звісно першими , щоб не потрапити в окупацію і не отримати звинувачення від нашої влади. А такі як ти будуть пищдіьи в обох випадках: як що залишаться то зрадники , як шо втечуть то мусора підаоаси
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08.06.2026 14:40 Відповісти
Ні , не шановна влада , то питання до вас : чому не було заздалегідь євакуйованл ці установи ? Ви зобовʼязані були це зробити, бо там знаходились люди позбавлені волі. Их позбавили волі при Україні , то і відбувати покарання вони повинні були в Україні. Таке не було зроблено ні в 14 році , ні зараз. Хоча Бахмутське СІ 6 вивезли десь за місяць. Тоб то , те шо там залишили установи , це все було зроблено свідомо.
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08.06.2026 14:36 Відповісти
 
 