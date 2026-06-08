24 працівникам окупаційної колонії в Бердянську висунули обвинувачення у роботі на окупантів, - ДБР

Колишніх працівників української пенітенціарної системи обвинувачують у добровільній роботі в незаконному правоохоронному органі, створеному окупантами в Бердянську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ДБР.

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Після захоплення частини Запорізької області, за даними слідства, 24 колишні працівники Державної кримінально-виконавчої служби України добровільно перейшли на службу до незаконного правоохоронного органу, створеного окупаційною адміністрацією РФ на базі виправної колонії в Бердянську.

Йдеться про так звану "Исправительную колонию "Бердянская исправительная колония" Управления службы исполнения наказаний по Запорожской области", яка функціонує під контролем окупаційної влади.

Кваліфікація справи та розслідування in absentia

Встановлено, що обвинувачені погодилися на пропозиції окупаційної адміністрації та обійняли посади в цій незаконній структурі.

Їхні дії кваліфіковано як колабораційну діяльність - добровільне зайняття посад у незаконних правоохоронних органах на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Зазначається, що раніше за матеріалами ДБР уже засудили до 15 років позбавлення волі керівника окупаційної "Бердянської виправної колонії", до 12 років позбавлення волі - керівника так званого "управління служби виконання покарань по Запорізькій області", а також до 15 років позбавлення волі - чергового помічника начальника окупаційної установи.

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