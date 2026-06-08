В Кремле всерьез опасаются, что Путин может повторить судьбу Али Хаменеи, - Financial Times
В Кремле царит серьезная обеспокоенность тем, что Владимир Путин может повторить судьбу ликвидированного израильскими спецслужбами верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На фоне этих опасений российские силовые структуры приняли экстренные и беспрецедентные меры безопасности.
Об этом сообщаетиздание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники, пишет Цензор.НЕТ.
Экстренное отключение и зачистка цифрового пространства
По данным издания, сразу после ликвидации Али Хаменеи российские спецслужбы временно полностью отключили систему видеонаблюдения, которую используют для круглосуточной охраны Владимира Путина и его ближайшего окружения.
Работа камер была заблокирована на время проведения масштабного технического аудита. Повторно систему видеофиксации включили только после выполнения двух ключевых условий:
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внутреннюю сеть наблюдения полностью и безальтернативно изолировали от всемирной сети Интернет;
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специалисты провели тщательную проверку всего оборудования и программного обеспечения на предмет наличия скрытых уязвимостей или возможности внешнего вмешательства.
Несмотря на все попытки российских силовиков создать "цифровую крепость", полностью закрыть периметр им не удается.Камеры наблюдения в Москве и даже непосредственно вокруг Кремля до сих пор остаются уязвимыми.
Украинский хакер в комментарии для Financial Times подтвердил, что эти системы видеофиксации продолжают работать в обычном режиме, и украинские киберспециалисты регулярно осуществляют их успешные взломы, получая доступ к актуальным данным.
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Тут ніякої "паралелі" провести не можна...
зас'рав вже всі чємодани..
Що ж там за такі безпрецендентні заходи?Чемодан за ним більший почали носити?
*****, боячись за власне життя, піде на все, що його служба скаже