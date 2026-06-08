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Новости Ликвидация Али Хаменеи
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В Кремле всерьез опасаются, что Путин может повторить судьбу Али Хаменеи, - Financial Times

путин,хаменеи

В Кремле царит серьезная обеспокоенность тем, что Владимир Путин может повторить судьбу ликвидированного израильскими спецслужбами верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На фоне этих опасений российские силовые структуры приняли экстренные и беспрецедентные меры безопасности.

Об этом сообщаетиздание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники, пишет Цензор.НЕТ.

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Экстренное отключение и зачистка цифрового пространства

По данным издания, сразу после ликвидации Али Хаменеи российские спецслужбы временно полностью отключили систему видеонаблюдения, которую используют для круглосуточной охраны Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Работа камер была заблокирована на время проведения масштабного технического аудита. Повторно систему видеофиксации включили только после выполнения двух ключевых условий:

  • внутреннюю сеть наблюдения полностью и безальтернативно изолировали от всемирной сети Интернет;

  • специалисты провели тщательную проверку всего оборудования и программного обеспечения на предмет наличия скрытых уязвимостей или возможности внешнего вмешательства.

Несмотря на все попытки российских силовиков создать "цифровую крепость", полностью закрыть периметр им не удается.Камеры наблюдения в Москве и даже непосредственно вокруг Кремля до сих пор остаются уязвимыми.

Украинский хакер в комментарии для Financial Times подтвердил, что эти системы видеофиксации продолжают работать в обычном режиме, и украинские киберспециалисты регулярно осуществляют их успешные взломы, получая доступ к актуальным данным.

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Автор: 

путин владимир (32580) россия (97838) Хаменеи (53)
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Топ комментарии
+12
Самі б удавили подушкою цю істоту. Zомбаки кончені.
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08.06.2026 14:55 Ответить
+5
бункерний ..
зас'рав вже всі чємодани..
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08.06.2026 14:55 Ответить
+4
Дудаєв - герой, який боровся за свободу свого народу, і загинув за це... А за ЯКУ СВОБОДУ, і ДЛЯ КОГО, бореться Путін?...
Тут ніякої "паралелі" провести не можна...
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08.06.2026 15:03 Ответить
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Долю Дудаєва він має повторити, іншалла ☝️
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08.06.2026 14:53 Ответить
Дудаєв - герой, який боровся за свободу свого народу, і загинув за це... А за ЯКУ СВОБОДУ, і ДЛЯ КОГО, бореться Путін?...
Тут ніякої "паралелі" провести не можна...
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08.06.2026 15:03 Ответить
За свободу абажурів бореться шаломов.
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08.06.2026 15:23 Ответить
Що ти петляєш?...
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08.06.2026 15:28 Ответить
бункерний ..
зас'рав вже всі чємодани..
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08.06.2026 14:55 Ответить
Бідний піськов зає....ався їх с порожнювати, вже медведєву наплів, що це найпатріотичніший закусон. Нічого не допомагає
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08.06.2026 15:34 Ответить
Самі б удавили подушкою цю істоту. Zомбаки кончені.
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08.06.2026 14:55 Ответить
Від діареї воно здохне. Прямо на валізі.
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08.06.2026 14:59 Ответить
Хай боїться в свою валізу ходити. ШІ ще той жартівник. Розірве ху"ловий центр прийняття рішень.
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08.06.2026 14:56 Ответить
Шо?! Навіть коли ***** сере в чумадан не фіксують?
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08.06.2026 14:57 Ответить
На тлі цих страхів російські силові структури пішли на екстрені та безпрецедентні заходи безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n4007281

Що ж там за такі безпрецендентні заходи?Чемодан за ним більший почали носити?
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08.06.2026 14:58 Ответить
Згідно з планом (по графіку), на рф має розпочинатись революція. Щось кацапи зовсім розлінились, не те що діди в 1917.
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08.06.2026 14:59 Ответить
Ну вони ******* сакральні дати - може на 110 річницю готуються..
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08.06.2026 15:03 Ответить
У Кремлі панують серйозні побоювання щодо того, що Володимир Путін може повторити долю ліквідованого ізраїльськими спецслужбами верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. В ДАНОМУ ВИПАДКУ НЕ ПОТРІБНО ПОБОЮВАТИСЬ. А МОЛИТИСЯ.ЩО ЦЕ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СТАЛОСЯ.БОЖЕ .В ТЕБЕ Є СВОЇ ВИКОНАВЦІ СМЕРТНОГО ВИРОКУ.ДЛЯ ВБИВЦЬ ПОДІБНИХ ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- КУЙЛА.НЕХАЙ ВОНИ ВИКОНАЮТЬ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СВОЮ РОБОТУ...
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08.06.2026 15:00 Ответить
Ну є ще карма, а який вигляд вона прийме - то пофіг.
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08.06.2026 15:01 Ответить
І хто ж його вб'є?
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08.06.2026 15:13 Ответить
Схоже - прийнято рішення не ліквідувати ***** , а просто ізольовати ...
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08.06.2026 15:27 Ответить
Перекладаю на людську: підорські силовики скористались моментом, щоб ще більше розширити свої повноваження.

*****, боячись за власне життя, піде на все, що його служба скаже
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08.06.2026 16:07 Ответить
Може де і побоюються, а в душі вже більшість не дочекаються
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08.06.2026 16:15 Ответить
 
 