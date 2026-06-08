В Кремле всерьез опасаются, что Путин может повторить судьбу Али Хаменеи, - Financial Times

В Кремле царит серьезная обеспокоенность тем, что Владимир Путин может повторить судьбу ликвидированного израильскими спецслужбами верховного лидера Ирана Али Хаменеи. На фоне этих опасений российские силовые структуры приняли экстренные и беспрецедентные меры безопасности.

Об этом сообщаетиздание Financial Times со ссылкой на собственные информированные источники, пишет Цензор.НЕТ.

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Экстренное отключение и зачистка цифрового пространства

По данным издания, сразу после ликвидации Али Хаменеи российские спецслужбы временно полностью отключили систему видеонаблюдения, которую используют для круглосуточной охраны Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Работа камер была заблокирована на время проведения масштабного технического аудита. Повторно систему видеофиксации включили только после выполнения двух ключевых условий:

внутреннюю сеть наблюдения полностью и безальтернативно изолировали от всемирной сети Интернет;

специалисты провели тщательную проверку всего оборудования и программного обеспечения на предмет наличия скрытых уязвимостей или возможности внешнего вмешательства.

Несмотря на все попытки российских силовиков создать "цифровую крепость", полностью закрыть периметр им не удается.Камеры наблюдения в Москве и даже непосредственно вокруг Кремля до сих пор остаются уязвимыми.

Украинский хакер в комментарии для Financial Times подтвердил, что эти системы видеофиксации продолжают работать в обычном режиме, и украинские киберспециалисты регулярно осуществляют их успешные взломы, получая доступ к актуальным данным.

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