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Новини Ліквідація Алі Хаменеї
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У Кремлі всерйоз побоюються, що Путін може повторити долю Алі Хаменеї, - Financial Times

путін,хаменеї

У Кремлі панують серйозні побоювання щодо того, що Володимир Путін може повторити долю ліквідованого ізраїльськими спецслужбами верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. На тлі цих страхів російські силові структури пішли на екстрені та безпрецедентні заходи безпеки.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні поінформовані джерела, пише Цензор.НЕТ.

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Екстрене відключення та зачистка цифрового простору

За даними видання, одразу після ліквідації Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово повністю вимкнули систему відеоспостереження, яку використовують для безперервної охорони Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Робота камер була заблокована на час проведення масштабного технічного аудиту. Повторно систему відеофіксації увімкнули лише після виконання двох ключових умов:

  • внутрішню мережу спостереження повністю та безальтернативно ізолювали від всесвітньої мережі інтернет;

  • фахівці провели ретельну перевірку всього обладнання та програмного забезпечення на предмет наявності прихованих уразливостей чи можливості зовнішнього втручання.

Попри всі намагання російських силовиків створити "цифрову фортецю", повністю закрити периметр їм не вдається. Камери спостереження в Москві і навіть безпосередньо навколо Кремля досі залишаються вразливими.

Український хакер у коментарі для Financial Times підтвердив, що ці системи відеофіксації продовжують працювати у звичному режимі й українські кіберфахівці регулярно здійснюють їхні успішні злами, отримуючи доступ до актуальних даних.

Читайте: Путін втрачає впевненість у перемозі. Зеленський зміг показати його слабкість, - євродепутат Террас

Автор: 

путін володимир (25468) росія (70353) Хаменеї (50)
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Топ коментарі
+8
Самі б удавили подушкою цю істоту. Zомбаки кончені.
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08.06.2026 14:55 Відповісти
+4
бункерний ..
зас'рав вже всі чємодани..
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08.06.2026 14:55 Відповісти
+3
У Кремлі панують серйозні побоювання щодо того, що Володимир Путін може повторити долю ліквідованого ізраїльськими спецслужбами верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. В ДАНОМУ ВИПАДКУ НЕ ПОТРІБНО ПОБОЮВАТИСЬ. А МОЛИТИСЯ.ЩО ЦЕ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СТАЛОСЯ.БОЖЕ .В ТЕБЕ Є СВОЇ ВИКОНАВЦІ СМЕРТНОГО ВИРОКУ.ДЛЯ ВБИВЦЬ ПОДІБНИХ ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- КУЙЛА.НЕХАЙ ВОНИ ВИКОНАЮТЬ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СВОЮ РОБОТУ...
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08.06.2026 15:00 Відповісти
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Долю Дудаєва він має повторити, іншалла ☝️
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08.06.2026 14:53 Відповісти
Дудаєв - герой, який боровся за свободу свого народу, і загинув за це... А за ЯКУ СВОБОДУ, і ДЛЯ КОГО, бореться Путін?...
Тут ніякої "паралелі" провести не можна...
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08.06.2026 15:03 Відповісти
За свободу абажурів бореться шаломов.
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08.06.2026 15:23 Відповісти
Що ти петляєш?...
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08.06.2026 15:28 Відповісти
бункерний ..
зас'рав вже всі чємодани..
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08.06.2026 14:55 Відповісти
Бідний піськов зає....ався їх с порожнювати, вже медведєву наплів, що це найпатріотичніший закусон. Нічого не допомагає
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08.06.2026 15:34 Відповісти
Самі б удавили подушкою цю істоту. Zомбаки кончені.
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08.06.2026 14:55 Відповісти
Від діареї воно здохне. Прямо на валізі.
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08.06.2026 14:59 Відповісти
Хай боїться в свою валізу ходити. ШІ ще той жартівник. Розірве ху"ловий центр прийняття рішень.
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08.06.2026 14:56 Відповісти
Шо?! Навіть коли ***** сере в чумадан не фіксують?
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08.06.2026 14:57 Відповісти
На тлі цих страхів російські силові структури пішли на екстрені та безпрецедентні заходи безпеки Джерело: https://censor.net/ua/n4007281

Що ж там за такі безпрецендентні заходи?Чемодан за ним більший почали носити?
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08.06.2026 14:58 Відповісти
Згідно з планом (по графіку), на рф має розпочинатись революція. Щось кацапи зовсім розлінились, не те що діди в 1917.
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08.06.2026 14:59 Відповісти
Ну вони ******* сакральні дати - може на 110 річницю готуються..
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08.06.2026 15:03 Відповісти
У Кремлі панують серйозні побоювання щодо того, що Володимир Путін може повторити долю ліквідованого ізраїльськими спецслужбами верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. В ДАНОМУ ВИПАДКУ НЕ ПОТРІБНО ПОБОЮВАТИСЬ. А МОЛИТИСЯ.ЩО ЦЕ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СТАЛОСЯ.БОЖЕ .В ТЕБЕ Є СВОЇ ВИКОНАВЦІ СМЕРТНОГО ВИРОКУ.ДЛЯ ВБИВЦЬ ПОДІБНИХ ВБИВЦЮ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ- КУЙЛА.НЕХАЙ ВОНИ ВИКОНАЮТЬ ЯК НАЙ СКОРІШЕ СВОЮ РОБОТУ...
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08.06.2026 15:00 Відповісти
Ну є ще карма, а який вигляд вона прийме - то пофіг.
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08.06.2026 15:01 Відповісти
І хто ж його вб'є?
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08.06.2026 15:13 Відповісти
Схоже - прийнято рішення не ліквідувати ***** , а просто ізольовати ...
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08.06.2026 15:27 Відповісти
 
 