У Кремлі всерйоз побоюються, що Путін може повторити долю Алі Хаменеї, - Financial Times

У Кремлі панують серйозні побоювання щодо того, що Володимир Путін може повторити долю ліквідованого ізраїльськими спецслужбами верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. На тлі цих страхів російські силові структури пішли на екстрені та безпрецедентні заходи безпеки.

Про це повідомляє видання Financial Times із посиланням на власні поінформовані джерела, пише Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Екстрене відключення та зачистка цифрового простору

За даними видання, одразу після ліквідації Алі Хаменеї російські спецслужби тимчасово повністю вимкнули систему відеоспостереження, яку використовують для безперервної охорони Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Робота камер була заблокована на час проведення масштабного технічного аудиту. Повторно систему відеофіксації увімкнули лише після виконання двох ключових умов:

внутрішню мережу спостереження повністю та безальтернативно ізолювали від всесвітньої мережі інтернет;

фахівці провели ретельну перевірку всього обладнання та програмного забезпечення на предмет наявності прихованих уразливостей чи можливості зовнішнього втручання.

Попри всі намагання російських силовиків створити "цифрову фортецю", повністю закрити периметр їм не вдається. Камери спостереження в Москві і навіть безпосередньо навколо Кремля досі залишаються вразливими.

Український хакер у коментарі для Financial Times підтвердив, що ці системи відеофіксації продовжують працювати у звичному режимі й українські кіберфахівці регулярно здійснюють їхні успішні злами, отримуючи доступ до актуальних даних.

Читайте: Путін втрачає впевненість у перемозі. Зеленський зміг показати його слабкість, - євродепутат Террас