Россия планирует удвоить производство вертолетов Ми-8 к 2027 году

Россия планирует резко увеличить производство вертолетов Ми-8 и выпустить 72 новых машины в 2026–2027 годах.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в исследовании аналитической компании Dallas Analytics.

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Согласно данным исследователей, производство многоцелевых вертолетов Ми-8МТВ-1 будет осуществляться на Казанском вертолетном заводе в рамках государственного оборонного заказа.

В 2026 году должны изготовить не менее 37 вертолетов

По информации Dallas Analytics, в распоряжение аналитиков попал протокол совещания под председательством заместителя министра промышленности и торговли РФ Геннадия Абраменкова.

В документе речь идет о производстве 72 вертолетов Ми-8МТВ-1. Из них не менее 37 машин должны быть переданы заказчикам уже в 2026 году.

В совещании приняли участие более 40 представителей российских государственных структур и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

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К программе привлечены ведущие оборонные предприятия РФ

В реализации проекта участвуют холдинг "Вертолеты России", "Объединенная двигателестроительная корпорация", концерн "Радиоэлектронные технологии" и другие производители комплектующих.

Они будут отвечать за поставку двигателей, авионики, радиоэлектронного оборудования и других систем для вертолетов.

Аналитики отмечают, что озвученные планы значительно превышают предыдущие оценки производственных возможностей российской авиационной отрасли.

Ранее независимые эксперты считали, что российская промышленность способна производить около 20 новых военных вертолетов Ми-8 в год.

По данным разведывательно-аналитической группы Frontelligence Insight, по состоянию на 2025 год на вооружении Воздушно-космических сил РФ находилось около 300 вертолетов этого типа.

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