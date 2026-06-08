РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Антидроновая защита
179 0

На прифронтовых дорогах Украины уже обустроили более 820 км антидроновой защиты, - Федоров

На прифронтовых дорогах Украины расширяют антидроновые маршруты

На прифронтовых территориях Украины продолжают расширять сеть противодроновой защиты для логистических маршрутов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, только в мае специалисты Государственной специальной службы транспорта оборудовали более 211 километров защищенных участков дорог.

Кроме того, за месяц было восстановлено почти 38 километров антидроновой защиты, поврежденной в результате боевых действий.

Также в прифронтовых регионах отремонтировали 115,5 километра автомобильных дорог.

Такие маршруты используют для поставки ресурсов, эвакуации раненых и перемещения военных вблизи линии фронта.

С начала 2026 года в Украине уже оборудовано 822 километра антидроновой защиты логистических маршрутов.

Кроме того, восстановлено более 170 километров дорог, которые были повреждены в результате боевых действий и российских обстрелов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине уже защитили более 1170 км дорог от атак FPV-дронов, - Федоров

Автор: 

защита (238) боевые действия (6166)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 