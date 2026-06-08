На прифронтовых дорогах Украины уже обустроили более 820 км антидроновой защиты, - Федоров
На прифронтовых территориях Украины продолжают расширять сеть противодроновой защиты для логистических маршрутов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, только в мае специалисты Государственной специальной службы транспорта оборудовали более 211 километров защищенных участков дорог.
Кроме того, за месяц было восстановлено почти 38 километров антидроновой защиты, поврежденной в результате боевых действий.
Также в прифронтовых регионах отремонтировали 115,5 километра автомобильных дорог.
Такие маршруты используют для поставки ресурсов, эвакуации раненых и перемещения военных вблизи линии фронта.
С начала 2026 года в Украине уже оборудовано 822 километра антидроновой защиты логистических маршрутов.
Кроме того, восстановлено более 170 километров дорог, которые были повреждены в результате боевых действий и российских обстрелов.
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