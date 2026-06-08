На прифронтових дорогах України вже облаштували понад 820 км антидронового захисту, - Федоров

На прифронтових територіях України продовжують розширювати мережу антидронового захисту для логістичних маршрутів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, лише у травні фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів захищених ділянок доріг.

Крім того, за місяць було відновлено майже 38 кілометрів антидронового захисту, пошкодженого внаслідок бойових дій.

Також у прифронтових регіонах відремонтували 115,5 кілометра автомобільних доріг.

Такі маршрути використовують для постачання ресурсів, евакуації поранених та переміщення військових поблизу лінії фронту.

З початку 2026 року в Україні вже облаштовано 822 кілометри антидронового захисту логістичних маршрутів.

Окрім цього, відновлено понад 170 кілометрів доріг, які були пошкоджені через бойові дії та російські обстріли.

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