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Новини Антидроновий захист
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На прифронтових дорогах України вже облаштували понад 820 км антидронового захисту, - Федоров

На прифронтових дорогах України розширюють антидронові маршрути

На прифронтових територіях України продовжують розширювати мережу антидронового захисту для логістичних маршрутів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це поінформував міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, лише у травні фахівці Державної спеціальної служби транспорту облаштували понад 211 кілометрів захищених ділянок доріг.

Крім того, за місяць було відновлено майже 38 кілометрів антидронового захисту, пошкодженого внаслідок бойових дій.

Також у прифронтових регіонах відремонтували 115,5 кілометра автомобільних доріг.

Такі маршрути використовують для постачання ресурсів, евакуації поранених та переміщення військових поблизу лінії фронту.

З початку 2026 року в Україні вже облаштовано 822 кілометри антидронового захисту логістичних маршрутів.

Окрім цього, відновлено понад 170 кілометрів доріг, які були пошкоджені через бойові дії та російські обстріли.

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