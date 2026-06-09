Россия не определяет дипломатическое присутствие других государств в Украине, - Валтонен
Кремль не может влиять на решения иностранных государств относительно работы их посольств в Киеве. Никакие угрозы со стороны России не могут определять уровень дипломатического присутствия других стран в Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в Совете Безопасности ООН заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.
"Одновременно с усилением воздушных ударов по украинским городам и по гражданскому населению РФ обострила свою риторику. Российские чиновники открыто угрожают гражданским лицам, дипломатам и сотрудникам международных организаций, работающим в Украине. Северные страны решительно осуждают эти заявления. Россия не определяет наше дипломатическое присутствие в Украине", - сказала она.
И напомнила, что на прошлой неделе Зеленский призвал Путина к немедленному прекращению войны и началу прямых переговоров. "Северные страны поддерживают этот призыв. Прекращение огня должно стать первым шагом на пути к справедливому, длительному и устойчивому миру", - подчеркнула глава МИД Финляндии.
По ее словам, северные страны стремятся к мирным отношениям с Россией.
"Однако мир не может основываться на агрессии, принуждении и порабощении людей. Он может строиться только на уважении Устава ООН, суверенитета и правил, которые защищают все народы, как большие, так и малые. Именно такой выбор стоит сейчас перед Россией", - подытожила Валтонен.
Что предшествовало?
Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло призвала снизить напряженность в войне России против Украины и вернуться к переговорам.
Китай призвал как можно скорее возобновить переговоры о мире в Украине.
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а тому кремлівського терориста і вбивцю
потрібно знищити фізично ,
або притягти до Гааги за воєнні злочини перед людяністю !