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Новости Разговор Зеленского с Макроном
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Скоординировали дальнейшие шаги: Зеленский провел ночной разговор с Макроном

Зеленский провел беседу с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 июня провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

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Координация перед международными встречами

Зеленский отметил, что стороны обсудили ключевые пункты предыдущего разговора в Лондоне и согласовали дальнейшие шаги.

Также во время переговоров речь шла о контактах с представителями президента Соединенных Штатов и возможностях для активизации дипломатических усилий.

"Все имеющиеся перспективы мы должны использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины", - сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 9 июня отправится в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки

Подготовка к формату G7

Президент также подчеркнул, что Украина готовится к предстоящим международным встречам.

В частности, речь идет о формате G7 во Франции, где ожидаются важные результаты.

По словам Зеленского, важно достичь весомых результатов, которые помогут приблизить окончание войны.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24450) переговоры (5824) Макрон Эмманюэль (1619)
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Нічна розмова...🤔
Це секс по телефону?🤭
Без Єрмака Вова засумував.🥺
Дзвонить людям по ночах і за#обує.

Завтра будемо читати, а де ще познімали українські прапори.🤷‍♂️
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09.06.2026 00:47 Ответить
Які ще кроки?

Макрон, окрім гучних заяв, ніхрена не видає. Як і ЗЄ, доречі.
Тобто, домовилися потужно говорити про те, що дуже і дуже необхідно робити.
А робить хай хтось інший.
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09.06.2026 00:56 Ответить
Це коли бухий то раз за разом телефонуєшь колишнбої коханці у ночі?
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09.06.2026 06:39 Ответить
На нари мудака! "Координатор" сраний...
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09.06.2026 07:18 Ответить
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09.06.2026 07:42 Ответить
 
 