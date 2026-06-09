Скоординировали дальнейшие шаги: Зеленский провел ночной разговор с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 июня провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Координация перед международными встречами

Зеленский отметил, что стороны обсудили ключевые пункты предыдущего разговора в Лондоне и согласовали дальнейшие шаги.

Также во время переговоров речь шла о контактах с представителями президента Соединенных Штатов и возможностях для активизации дипломатических усилий.

"Все имеющиеся перспективы мы должны использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины", - сообщил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский 9 июня отправится в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки

Подготовка к формату G7

Президент также подчеркнул, что Украина готовится к предстоящим международным встречам.

В частности, речь идет о формате G7 во Франции, где ожидаются важные результаты.

По словам Зеленского, важно достичь весомых результатов, которые помогут приблизить окончание войны.

Читайте также: Договорняк с Абрамовичем: Что делал путинский олигарх в Киеве? // Без цензуры. ВИДЕО