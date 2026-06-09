Скоординировали дальнейшие шаги: Зеленский провел ночной разговор с Макроном
Президент Украины Владимир Зеленский поздно ночью 9 июня провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства.
Координация перед международными встречами
Зеленский отметил, что стороны обсудили ключевые пункты предыдущего разговора в Лондоне и согласовали дальнейшие шаги.
Также во время переговоров речь шла о контактах с представителями президента Соединенных Штатов и возможностях для активизации дипломатических усилий.
"Все имеющиеся перспективы мы должны использовать, чтобы активизировать дипломатию и приблизить окончание войны России против Украины", - сообщил президент.
Подготовка к формату G7
Президент также подчеркнул, что Украина готовится к предстоящим международным встречам.
В частности, речь идет о формате G7 во Франции, где ожидаются важные результаты.
По словам Зеленского, важно достичь весомых результатов, которые помогут приблизить окончание войны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це секс по телефону?🤭
Без Єрмака Вова засумував.🥺
Дзвонить людям по ночах і за#обує.
Завтра будемо читати, а де ще познімали українські прапори.🤷♂️
Макрон, окрім гучних заяв, ніхрена не видає. Як і ЗЄ, доречі.
Тобто, домовилися потужно говорити про те, що дуже і дуже необхідно робити.
А робить хай хтось інший.