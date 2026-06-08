Зеленский 9 июня отправится в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 9 июня посетит Эстонию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ERR, опубликованном в Таллинне.

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Официальная программа визита и саммит NB8

Сообщается, что Зеленский примет участие в саммите Северно-Балтийской восьмерки.

Также запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом. В ходе переговоров стороны обсудят сотрудничество между Украиной и Эстонией, развитие оборонной промышленности, путь Украины в ЕС и НАТО, а также вопросы европейской безопасности.

Отдельно планируется обсуждение ответственности России за агрессию и военные преступления, усиление давления на РФ и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

"Визит президента Зеленского в Эстонию происходит в то время, когда определяется будущее европейской безопасности, и важно, чтобы Украина и Европа были вовлечены во все переговоры, которые их касаются", – заявил президент Эстонии Алар Карис.

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Дополнительные встречи и международное сотрудничество

В рамках визита также состоятся встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Первые леди Украины и Эстонии проведут отдельные мероприятия с представителями образовательной и научной сферы. Они примут участие в подписании меморандумов о сотрудничестве между эстонскими университетами и Глобальной коалицией украинских исследований, а также посетят Эстонский центр международного развития ESTDEV.

Также во время визита планируется церемония вступления в должность двух почетных консулов Украины в Эстонии.

Ранее Эстония подтвердила поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

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