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Новости
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Зеленский 9 июня отправится в Эстонию на саммит Северно-Балтийской восьмерки

Зеленский отправляется в Эстонию

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 9 июня посетит Эстонию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении ERR, опубликованном в Таллинне.

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Официальная программа визита и саммит NB8

Сообщается, что Зеленский примет участие в саммите Северно-Балтийской восьмерки.

Также запланированы встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом. В ходе переговоров стороны обсудят сотрудничество между Украиной и Эстонией, развитие оборонной промышленности, путь Украины в ЕС и НАТО, а также вопросы европейской безопасности.

Отдельно планируется обсуждение ответственности России за агрессию и военные преступления, усиление давления на РФ и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию.

"Визит президента Зеленского в Эстонию происходит в то время, когда определяется будущее европейской безопасности, и важно, чтобы Украина и Европа были вовлечены во все переговоры, которые их касаются", – заявил президент Эстонии Алар Карис.

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Дополнительные встречи и международное сотрудничество

В рамках визита также состоятся встречи министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги с эстонским коллегой Маргусом Тсахкной.

Первые леди Украины и Эстонии проведут отдельные мероприятия с представителями образовательной и научной сферы. Они примут участие в подписании меморандумов о сотрудничестве между эстонскими университетами и Глобальной коалицией украинских исследований, а также посетят Эстонский центр международного развития ESTDEV.

Также во время визита планируется церемония вступления в должность двух почетных консулов Украины в Эстонии.

Ранее Эстония подтвердила поддержку Украины на пути в ЕС и НАТО.

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Автор: 

визит (3229) Зеленский Владимир (24435) Эстония (1660)
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Топ комментарии
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Турист їб@ний...
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08.06.2026 21:23 Ответить
+6
Не виключено черговий кобінований рашистський удар по Україні а особливо по столиці...?
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08.06.2026 21:23 Ответить
+6
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦: 📣 Читаю про результати зустрічі Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини у Лондоні. Читаю п'ять базових умов, які вони узгодили, «для початку дипломатичного процесу та досягнення стійкого миру»: - негайне припинення вогню; - визначення лінії фронту як базової - замороження війни на лінії бойового зіткнення; - надійні гарантії безпеки; - збереження санкцій та заморожених активів; - захист інтересів Європи. Прошу вас, розумні люди, пояснити мені: а яка різниця між ненависними для Зеленського Мінськими, на які він плював отрутою у кожному інтервʼю, на нищівній критиці яких він, по суті, залетів на Банкову, після чого божився ніколи нічого подібного не підписувати - і цими «базовими умовами»? При Мінських Порошенка всі були живі. І величезні території не були окуповані. І українців в Україні проживало більше 40 мільйонів. Інформаційні штики невідомого Вови зараз будуть «намащувати» суспільству лондонську поїздку, як потужну перемогу. Але жодні їхні потуги не змінять факту: Зеленський не готувався до війни, допустив повномасштабну катастрофу, «стер» мільйони життів, а згодом підпише ті самі Мінські, тільки у непорівняно гірших умовах… Стежте за його ручками і ручкою…
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08.06.2026 21:33 Ответить
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Не виключено черговий кобінований рашистський удар по Україні а особливо по столиці...?
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08.06.2026 21:23 Ответить
Турист їб@ний...
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08.06.2026 21:23 Ответить
Точно.
А хто інший?
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08.06.2026 22:04 Ответить
буде вимагати від естонців, щоб вони теж не надавали більше тимчасового захисту чоловікам та не продовжували його тим, які вже його мають. а то ти тіко подиви! естонці були проти таких потужних хотєлок зєлічкіної шобли! щас він задасть естам прочухана! ))
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08.06.2026 21:24 Ответить
Минулого разу подарували велосипед....
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08.06.2026 21:24 Ответить
обстріл буде?
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08.06.2026 21:26 Ответить
Ну тепер знаємо, коли Київ обстрілювати будуть.
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08.06.2026 21:26 Ответить
Авіакеросин на заправці літака теж був із "кешбеком" для нього в травні? чи стюардеса для нього і в червні термін дії продовжила?
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08.06.2026 21:27 Ответить
Таке враження,що він (держава) проплатила турпутьовки на всі роки свого панування.
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08.06.2026 21:30 Ответить
Нордично-Балтійська вісімка (NB8, Nordic-Baltic Eight) - це формат регіонального співробітництва, який об'єднує п'ять країн Північної Європи та три країни Балтії.

Країни «вісімки» є одними з найпослідовніших і найактивніших союзників України. Спільно вони надали десятки мільярдів євро військової та гуманітарної допомоги, що у співвідношенні до їхнього ВВП перевищує внески багатьох великих європейських економік.
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08.06.2026 21:30 Ответить
Формат NB8 виступає на міжнародній арені з єдиною жорсткою позицією щодо російської агресії, наголошуючи на принципі «жодних рішень про Україну без України» та активно фінансує проєкти відбудови.
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08.06.2026 21:32 Ответить
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦: 📣 Читаю про результати зустрічі Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини у Лондоні. Читаю п'ять базових умов, які вони узгодили, «для початку дипломатичного процесу та досягнення стійкого миру»: - негайне припинення вогню; - визначення лінії фронту як базової - замороження війни на лінії бойового зіткнення; - надійні гарантії безпеки; - збереження санкцій та заморожених активів; - захист інтересів Європи. Прошу вас, розумні люди, пояснити мені: а яка різниця між ненависними для Зеленського Мінськими, на які він плював отрутою у кожному інтервʼю, на нищівній критиці яких він, по суті, залетів на Банкову, після чого божився ніколи нічого подібного не підписувати - і цими «базовими умовами»? При Мінських Порошенка всі були живі. І величезні території не були окуповані. І українців в Україні проживало більше 40 мільйонів. Інформаційні штики невідомого Вови зараз будуть «намащувати» суспільству лондонську поїздку, як потужну перемогу. Але жодні їхні потуги не змінять факту: Зеленський не готувався до війни, допустив повномасштабну катастрофу, «стер» мільйони життів, а згодом підпише ті самі Мінські, тільки у непорівняно гірших умовах… Стежте за його ручками і ручкою…
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08.06.2026 21:33 Ответить
Чмо вештається світом, імітуючи свою "важливість" та "потужну діяльність". Геть мудака безтолкового!
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08.06.2026 21:34 Ответить
боже, яка радість!
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08.06.2026 21:36 Ответить
Ждём ударов...
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08.06.2026 21:38 Ответить
Спостерігаємо, як наше Дурне їздить по турне.
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08.06.2026 21:46 Ответить
Та скільки ж можна...

Може хоч якась троща дорогою трапиться, щоб ота криворога Династія разом курткобейнулася.
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08.06.2026 21:48 Ответить
Гастроли)
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08.06.2026 22:04 Ответить
Ти ж блин тільки що з Британії приїхав, чи прям звідти і до Естонії ?
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08.06.2026 22:20 Ответить
А в цей час йього шакали постачають військовим браковані міни, снаряди, дрони - та все. І крадуть гроші з будь якої допомоги світу. Будують дінастію у дві зміни якомусь вове у той час коли в Ірпіні та Бучі рашисти ведуть на ростріл тих, кому воно сказало - сидіть дома, ми всі плідно працюємо. Мразота.
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08.06.2026 22:27 Ответить
 
 