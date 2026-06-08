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Новини
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Зеленський 9 червня вирушить до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки

Зеленський вирушає до Естонії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 9 червня здійснить візит до Естонії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ERR, яке оприлюднили в Таллінні.

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Офіційна програма візиту та саміт NB8

Повідомляється, що Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки.

Також заплановані зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом і прем’єр-міністром Крістеном Міхалом. Під час переговорів сторони обговорять співпрацю між Україною та Естонією, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС і НАТО, а також питання європейської безпеки.

Окремо планується обговорення відповідальності Росії за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на РФ і повернення українських дітей, вивезених до Росії.

"Візит президента Зеленського до Естонії відбувається у час, коли визначається майбутнє європейської безпеки, і важливо, щоб Україна та Європа були залучені до усіх переговорів, які їх стосуються", – заявив президент Естонії Алар Каріс.

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Додаткові зустрічі та міжнародна співпраця

У межах візиту також відбудуться зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

Перші леді України та Естонії проведуть окремі заходи з представниками освітньої та наукової сфери. Вони візьмуть участь у підписанні меморандумів про співпрацю між естонськими університетами та Глобальною коаліцією українських студій, а також відвідають Естонський центр міжнародного розвитку ESTDEV.

Також під час візиту планується церемонія початку повноважень двох почесних консулів України в Естонії.

Раніше Естонія підтвердила підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

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Автор: 

візит (1768) Зеленський Володимир (27960) Естонія (1849)
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Топ коментарі
+11
Турист їб@ний...
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08.06.2026 21:23 Відповісти
+7
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦: 📣 Читаю про результати зустрічі Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини у Лондоні. Читаю п'ять базових умов, які вони узгодили, «для початку дипломатичного процесу та досягнення стійкого миру»: - негайне припинення вогню; - визначення лінії фронту як базової - замороження війни на лінії бойового зіткнення; - надійні гарантії безпеки; - збереження санкцій та заморожених активів; - захист інтересів Європи. Прошу вас, розумні люди, пояснити мені: а яка різниця між ненависними для Зеленського Мінськими, на які він плював отрутою у кожному інтервʼю, на нищівній критиці яких він, по суті, залетів на Банкову, після чого божився ніколи нічого подібного не підписувати - і цими «базовими умовами»? При Мінських Порошенка всі були живі. І величезні території не були окуповані. І українців в Україні проживало більше 40 мільйонів. Інформаційні штики невідомого Вови зараз будуть «намащувати» суспільству лондонську поїздку, як потужну перемогу. Але жодні їхні потуги не змінять факту: Зеленський не готувався до війни, допустив повномасштабну катастрофу, «стер» мільйони життів, а згодом підпише ті самі Мінські, тільки у непорівняно гірших умовах… Стежте за його ручками і ручкою…
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08.06.2026 21:33 Відповісти
+6
Не виключено черговий кобінований рашистський удар по Україні а особливо по столиці...?
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08.06.2026 21:23 Відповісти
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Не виключено черговий кобінований рашистський удар по Україні а особливо по столиці...?
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08.06.2026 21:23 Відповісти
Турист їб@ний...
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08.06.2026 21:23 Відповісти
Точно.
А хто інший?
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08.06.2026 22:04 Відповісти
буде вимагати від естонців, щоб вони теж не надавали більше тимчасового захисту чоловікам та не продовжували його тим, які вже його мають. а то ти тіко подиви! естонці були проти таких потужних хотєлок зєлічкіної шобли! щас він задасть естам прочухана! ))
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08.06.2026 21:24 Відповісти
Минулого разу подарували велосипед....
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08.06.2026 21:24 Відповісти
обстріл буде?
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08.06.2026 21:26 Відповісти
Ну тепер знаємо, коли Київ обстрілювати будуть.
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08.06.2026 21:26 Відповісти
Авіакеросин на заправці літака теж був із "кешбеком" для нього в травні? чи стюардеса для нього і в червні термін дії продовжила?
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08.06.2026 21:27 Відповісти
Таке враження,що він (держава) проплатила турпутьовки на всі роки свого панування.
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08.06.2026 21:30 Відповісти
Нордично-Балтійська вісімка (NB8, Nordic-Baltic Eight) - це формат регіонального співробітництва, який об'єднує п'ять країн Північної Європи та три країни Балтії.

Країни «вісімки» є одними з найпослідовніших і найактивніших союзників України. Спільно вони надали десятки мільярдів євро військової та гуманітарної допомоги, що у співвідношенні до їхнього ВВП перевищує внески багатьох великих європейських економік.
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08.06.2026 21:30 Відповісти
Формат NB8 виступає на міжнародній арені з єдиною жорсткою позицією щодо російської агресії, наголошуючи на принципі «жодних рішень про Україну без України» та активно фінансує проєкти відбудови.
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08.06.2026 21:32 Відповісти
𝑺𝒂𝒎𝒂𝒓𝒔𝒌𝒂 🇺🇦: 📣 Читаю про результати зустрічі Зеленського з лідерами Великої Британії, Франції і Німеччини у Лондоні. Читаю п'ять базових умов, які вони узгодили, «для початку дипломатичного процесу та досягнення стійкого миру»: - негайне припинення вогню; - визначення лінії фронту як базової - замороження війни на лінії бойового зіткнення; - надійні гарантії безпеки; - збереження санкцій та заморожених активів; - захист інтересів Європи. Прошу вас, розумні люди, пояснити мені: а яка різниця між ненависними для Зеленського Мінськими, на які він плював отрутою у кожному інтервʼю, на нищівній критиці яких він, по суті, залетів на Банкову, після чого божився ніколи нічого подібного не підписувати - і цими «базовими умовами»? При Мінських Порошенка всі були живі. І величезні території не були окуповані. І українців в Україні проживало більше 40 мільйонів. Інформаційні штики невідомого Вови зараз будуть «намащувати» суспільству лондонську поїздку, як потужну перемогу. Але жодні їхні потуги не змінять факту: Зеленський не готувався до війни, допустив повномасштабну катастрофу, «стер» мільйони життів, а згодом підпише ті самі Мінські, тільки у непорівняно гірших умовах… Стежте за його ручками і ручкою…
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08.06.2026 21:33 Відповісти
Чмо вештається світом, імітуючи свою "важливість" та "потужну діяльність". Геть мудака безтолкового!
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08.06.2026 21:34 Відповісти
боже, яка радість!
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08.06.2026 21:36 Відповісти
Ждём ударов...
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08.06.2026 21:38 Відповісти
Спостерігаємо, як наше Дурне їздить по турне.
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08.06.2026 21:46 Відповісти
Та скільки ж можна...

Може хоч якась троща дорогою трапиться, щоб ота криворога Династія разом курткобейнулася.
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08.06.2026 21:48 Відповісти
Гастроли)
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08.06.2026 22:04 Відповісти
Ти ж блин тільки що з Британії приїхав, чи прям звідти і до Естонії ?
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08.06.2026 22:20 Відповісти
А в цей час йього шакали постачають військовим браковані міни, снаряди, дрони - та все. І крадуть гроші з будь якої допомоги світу. Будують дінастію у дві зміни якомусь вове у той час коли в Ірпіні та Бучі рашисти ведуть на ростріл тих, кому воно сказало - сидіть дома, ми всі плідно працюємо. Мразота.
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08.06.2026 22:27 Відповісти
 
 