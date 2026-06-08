Зеленський 9 червня вирушить до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки
Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 9 червня здійснить візит до Естонії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ERR, яке оприлюднили в Таллінні.
Офіційна програма візиту та саміт NB8
Повідомляється, що Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки.
Також заплановані зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом і прем’єр-міністром Крістеном Міхалом. Під час переговорів сторони обговорять співпрацю між Україною та Естонією, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС і НАТО, а також питання європейської безпеки.
Окремо планується обговорення відповідальності Росії за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на РФ і повернення українських дітей, вивезених до Росії.
"Візит президента Зеленського до Естонії відбувається у час, коли визначається майбутнє європейської безпеки, і важливо, щоб Україна та Європа були залучені до усіх переговорів, які їх стосуються", – заявив президент Естонії Алар Каріс.
Додаткові зустрічі та міжнародна співпраця
У межах візиту також відбудуться зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з естонським колегою Маргусом Тсахкною.
Перші леді України та Естонії проведуть окремі заходи з представниками освітньої та наукової сфери. Вони візьмуть участь у підписанні меморандумів про співпрацю між естонськими університетами та Глобальною коаліцією українських студій, а також відвідають Естонський центр міжнародного розвитку ESTDEV.
Також під час візиту планується церемонія початку повноважень двох почесних консулів України в Естонії.
Раніше Естонія підтвердила підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.
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А хто інший?
Країни «вісімки» є одними з найпослідовніших і найактивніших союзників України. Спільно вони надали десятки мільярдів євро військової та гуманітарної допомоги, що у співвідношенні до їхнього ВВП перевищує внески багатьох великих європейських економік.
Може хоч якась троща дорогою трапиться, щоб ота криворога Династія разом курткобейнулася.