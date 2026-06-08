Зеленський 9 червня вирушить до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською 9 червня здійснить візит до Естонії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні ERR, яке оприлюднили в Таллінні.

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Офіційна програма візиту та саміт NB8

Повідомляється, що Зеленський візьме участь у саміті Нордично-Балтійської вісімки.

Також заплановані зустрічі з президентом Естонії Аларом Карісом і прем’єр-міністром Крістеном Міхалом. Під час переговорів сторони обговорять співпрацю між Україною та Естонією, розвиток оборонної промисловості, шлях України до ЄС і НАТО, а також питання європейської безпеки.

Окремо планується обговорення відповідальності Росії за агресію та воєнні злочини, посилення тиску на РФ і повернення українських дітей, вивезених до Росії.

"Візит президента Зеленського до Естонії відбувається у час, коли визначається майбутнє європейської безпеки, і важливо, щоб Україна та Європа були залучені до усіх переговорів, які їх стосуються", – заявив президент Естонії Алар Каріс.

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Додаткові зустрічі та міжнародна співпраця

У межах візиту також відбудуться зустрічі міністра закордонних справ України Андрія Сибіги з естонським колегою Маргусом Тсахкною.

Перші леді України та Естонії проведуть окремі заходи з представниками освітньої та наукової сфери. Вони візьмуть участь у підписанні меморандумів про співпрацю між естонськими університетами та Глобальною коаліцією українських студій, а також відвідають Естонський центр міжнародного розвитку ESTDEV.

Також під час візиту планується церемонія початку повноважень двох почесних консулів України в Естонії.

Раніше Естонія підтвердила підтримку України на шляху до ЄС і НАТО.

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