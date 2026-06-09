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Новини Розмова Зеленського та Макрона
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Скоординували подальші кроки: Зеленський провів нічну розмову з Макроном

зеленський провів розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 9 червня провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави.

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Координація перед міжнародними зустрічами

Зеленський зазначив, що сторони обговорили ключові пункти попередньої розмови в Лондоні та узгодили подальші кроки.

Також під час переговорів ішлося про контакти з представниками президента Сполучених Штатів та можливості для активізації дипломатичних зусиль.

"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України", — повідомив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський 9 червня вирушить до Естонії на саміт Нордично-Балтійської вісімки

Підготовка до формату G7

Президент також наголосив, що Україна готується до майбутніх міжнародних зустрічей.

Зокрема, йдеться про формат G7 у Франції, де очікуються важливі результати.

За словами Зеленського, важливо досягти сильних підсумків, які допоможуть наблизити завершення війни.

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Автор: 

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Нічна розмова...🤔
Це секс по телефону?🤭
Без Єрмака Вова засумував.🥺
Дзвонить людям по ночах і за#обує.

Завтра будемо читати, а де ще познімали українські прапори.🤷‍♂️
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09.06.2026 00:47 Відповісти
Які ще кроки?

Макрон, окрім гучних заяв, ніхрена не видає. Як і ЗЄ, доречі.
Тобто, домовилися потужно говорити про те, що дуже і дуже необхідно робити.
А робить хай хтось інший.
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09.06.2026 00:56 Відповісти
 
 