Скоординували подальші кроки: Зеленський провів нічну розмову з Макроном

Президент України Володимир Зеленський пізно вночі 9 червня провів переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави.

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Координація перед міжнародними зустрічами

Зеленський зазначив, що сторони обговорили ключові пункти попередньої розмови в Лондоні та узгодили подальші кроки.

Також під час переговорів ішлося про контакти з представниками президента Сполучених Штатів та можливості для активізації дипломатичних зусиль.

"Усі наявні перспективи маємо використати, щоб активізувати дипломатію та наблизити закінчення війни Росії проти України", — повідомив президент.

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Підготовка до формату G7

Президент також наголосив, що Україна готується до майбутніх міжнародних зустрічей.

Зокрема, йдеться про формат G7 у Франції, де очікуються важливі результати.

За словами Зеленського, важливо досягти сильних підсумків, які допоможуть наблизити завершення війни.

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