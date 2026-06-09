Росія не визначає дипломатичну присутність інших держав в Україні, - Валтонен

Кремль не може впливати на рішення іноземних держав щодо роботи їхніх посольств у Києві. Жодні російські погрози не можуть визначати рівень дипломатичної присутності інших країн в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в Раді Безпеки ООН заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен.

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"Водночас із посиленням повітряних ударів по українських містах та по цивільних РФ загострила свою риторику. Російські посадовці відкрито погрожують цивільним, дипломатам та співробітникам міжнародних організацій, які працюють в Україні. Нордичні держави рішуче засуджують ці заяви. Росія не визначає нашу дипломатичну присутність в Україні", - сказала вона.

Та нагадала, що минулого тижня Зеленський закликав Путіна до негайного припинення війни та початку прямих перемовин. "Нордичні держави підтримують цей заклик. Припинення вогню має стати першим кроком на шляху до справедливого, тривалого й стійкого миру", - наголосила глава МЗС Фінляндії.

За її словами, Нордичні держави прагнуть мирних відносин з Росією.

"Однак мир не може ґрунтуватися на агресії, примусі та підкоренні людей. Він може будуватися лише на повазі до Статуту ООН, суверенітету й правил, які захищають усі народи, як великі, так і малі. Саме такий вибір стоїть нині перед Росією", - підсумувала Валтонен.

Що передувало?

Заступниця генсека ООН Розмарі ДіКарло закликала зменшити напругу у війні Росії проти України та повернутися до переговорів.

Китай закликав якнайшвидше відновити переговори щодо миру в Україні.

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