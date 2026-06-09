Сутки в Запорожской области: 2 погибших и 38 раненых, сотни ударов по населенным пунктам

В результате массированных атак РФ по Запорожью и окрестностям погибли два человека, ещё 38 получили ранения. За сутки зафиксировано более 880 ударов по десяткам населенных пунктов области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ нанесли 28 авиаударов по Камышевахе, Малокатерниновке, Балабино, Новониколаевке, Вольнянску, Новоалександровке, Орехову, Рождественке, Ровному, Воздвижке, Омельнику, Горькому, Червоной Кринице, Долинке, Лесному, Даниловке, Копанях и Новоселовке.

605 БПЛА различных модификаций (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Кушугум, Балабино, Спасовку, Камышеваху, Ясную Поляну, Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Гуляйпольское, Белогорье, Воздвижковку, Рыбное, Варваровку, Доброполье, Прилуки, Староукраинку, Святопетровку, Цветковое, Преображенку и Новоселовку.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 5 обстрелов из РСЗО по Новоданиловке, Чаривному, Малой Токмачке и Гуляйпольскому.

246 артиллерийских ударов пришлось на Степногорск, Приморское, Степовое, Павловку, Лукьяновское, Малые Щербаки, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Доброполье, Прилуки, Рыбное, Гуляйпольское и Староукраинку.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты повторно атаковали Запорожье: пострадал мужчина, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры и дом