Доба на Запоріжжі: 2 загиблих і 38 поранених, сотні ударів по населених пунктах

Внаслідок масованих атак РФ по Запоріжжю та району загинули двоє людей, ще 38 дістали поранення. За добу зафіксовано понад 880 ударів по десятках населених пунктів області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Авіаулари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 28 авіаударів по Комишувасі, Малокатернинівці, Балабиному, Новомиколаївці, Вільнянську, Новоолександрівці, Оріхову, Різдвянці, Рівному, Воздвижівці, Омельнику, Гіркому, Червоній Криниці, Долинці, Лісному, Данилівці, Копанях та Новоселівці.

605 БпЛА різних модифікацій (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Балабине, Спасівку, Комишуваху, Ясну Поляну, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук’янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Гуляйпільське, Білогір’я, Воздвижівку, Рибне, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове, Преображенку та Новоселівку.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 5 обстрілів з РСЗВ по Новоданилівці, Чарівному, Малій Токмачці та Гуляйпільському.

246 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук’янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Добропіллю, Прилуках, Рибному, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти повторно атакували Запоріжжя: постраждав чоловік, пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури та будинок