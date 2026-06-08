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Новини Атака РФ на Запоріжжя
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Окупанти повторно атакували Запоріжжя: постраждав чоловік, пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури та будинок

Росіяни ввечері повторно вдарили по Запоріжжю: поранено чоловіка

Ввечері 8 червня російські загарбники завдали повторного удару по Запоріжжі. Поранень зазнав 52-річний чоловік. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Повторна ворожа атака

Внаслідок удару постраждав 52-річний чоловік. У нього осколкові поранення ніг.

Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Попередньо, без постраждалих.

Зафіксовано пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.

Атака РФ на Запоріжжя 8 червня

Нагадаємо, що вдень 8 червня російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Відомо про двох загиблих та 24 постраждалих.

Дивіться також: Рашисти вдарили по спальному району Запоріжжя: 2 загиблих, 24 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

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Запоріжжя (2580) Запорізька область (4953) атака (1617) Запорізький район (606)
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