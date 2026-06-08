Окупанти повторно атакували Запоріжжя: постраждав чоловік, пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури та будинок
Ввечері 8 червня російські загарбники завдали повторного удару по Запоріжжі. Поранень зазнав 52-річний чоловік. Зафіксовано пошкодження інфраструктури.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Повторна ворожа атака
Внаслідок удару постраждав 52-річний чоловік. У нього осколкові поранення ніг.
Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Попередньо, без постраждалих.
Зафіксовано пошкодження об’єктів залізничної інфраструктури.
Атака РФ на Запоріжжя 8 червня
Нагадаємо, що вдень 8 червня російські окупанти атакували безпілотником спальний район Запоріжжя. Відомо про двох загиблих та 24 постраждалих.
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