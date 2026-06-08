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Новости Атака на Запорожье
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Оккупанты повторно атаковали Запорожье: пострадал мужчина, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры и дом

Россияне вечером повторно нанесли удар по Запорожью: ранен мужчина

Вечером 8 июня российские захватчики нанесли повторный удар по Запорожью. Пострадал 52-летний мужчина. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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Повторная вражеская атака

Вследствие удара пострадал 52-летний мужчина. У него осколочные ранения ног.

Также поврежден 9-этажный жилой дом. Предварительно, пострадавших нет.

Зафиксированы повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры.

Атака РФ на Запорожье 8 июня

Напомним, что днем 8 июня российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья. Известно о двух погибших и 24 пострадавших.

Смотрите также: Рашисты нанесли удар по спальному району Запорожья: 2 погибших, 24 пострадавших. ФОТОрепортаж (обновлено)

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Запорожье (2934) Запорожская область (4430) атака (1554) Запорожский район (597)
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