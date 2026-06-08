Оккупанты повторно атаковали Запорожье: пострадал мужчина, повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры и дом
Вечером 8 июня российские захватчики нанесли повторный удар по Запорожью. Пострадал 52-летний мужчина. Зафиксированы повреждения инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Повторная вражеская атака
Вследствие удара пострадал 52-летний мужчина. У него осколочные ранения ног.
Также поврежден 9-этажный жилой дом. Предварительно, пострадавших нет.
Зафиксированы повреждения объектов железнодорожной инфраструктуры.
Атака РФ на Запорожье 8 июня
Напомним, что днем 8 июня российские оккупанты атаковали беспилотником спальный район Запорожья. Известно о двух погибших и 24 пострадавших.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль