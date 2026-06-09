Удар по Киеву 2 июня: в больнице скончалась студентка Ирина Забудько

В результате российского обстрела Киева 2 июня скончалась Ирина Забудько, которая училась на психолога и неделю находилась в больнице в тяжелом состоянии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил преподавательУкраинского государственного университета имени Михаила Драгоманова Всеволод Зеленин.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"С болью в сердце сообщаю, что вчера после недели борьбы за жизнь ушла в вечность моя студентка группы 21пс (второй курс психологов Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова) Ирина Забудько.

Она пострадала от российской бомбардировки 2 июня", - говорится в сообщении.

Неделю девушка боролась за жизнь в больнице после тяжелых травм, полученных во время российского обстрела.

Неделю назад я обращался к вам и просил о помощи для ее лечения, мы все верили, надеялись, молились и ждали чуда. К сожалению, сердце Ирины остановилось. Трудно найти слова, когда уходит такой молодой, светлый и красивый человек. Особенно больно осознавать, сколько планов, мечтаний и возможностей остались нереализованными", – отметил Зеленин.

Преподаватель призвал поддержать маму погибшей девушки словом, молитвой и финансовой помощью.

Таким образом, количество жертв массированной атаки на Киев составляет 8 человек.

Что предшествовало?

С ночи 2 июня Киев находился под массированной атакой ракет и ударных БПЛА врага. Силы ПВО работали по воздушным целям и уничтожили значительное их количество над городом и окрестностями.

В городе и регионе фиксировались взрывы, работа ПВО и падение обломков. Повреждены 11 учебных заведений в трех районах города. Среди них детские сады, школы, колледж и учреждение профтехобразования. Также были повреждены и частично разрушены пять медицинских учреждений - два специализированных медучреждения, а также центры первичной медико-санитарной помощи в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. Больше всего пострадал последний - там разрушены второй и третий этажи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рекорд за последние годы: во время атаки РФ в киевском метро находилось 41 тысяча человек