Удар по Києву 2 червня: у лікарні померла студентка Ірина Забудько
Унаслідок російського обстрілу 2 червня по Києву померла Ірина Забудько, яка навчалася на психолога та тиждень перебувала у лікарні у важкому стані.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив викладач Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Всеволод Зеленін.
"З болем у серці повідомляю, що вчора після тижня боротьби за життя відійшла у вічність моя студентка групи 21пс (другий курс психологи Український державний університет імені Михайла Драгоманова) Ірина Забудько.
Вона постраждала від російського бомбардування 2 червня", - йдеться в повідомленні.
Тиждень дівчина боролася за життя у лікарні після важких травм, отриманих під час російського обстрілу.
Тиждень тому я звертався до вас й просив про допомогу для її лікування, ми усі вірили, сподівалися, молилися та чекали на диво. На жаль, серце Ірини зупинилось. Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишились нездійсненими", – зазначив Зеленін.
Викладач закликав підтримати маму загиблої дівчини словом, молитвою та фінансовою допомогою.
Таким чином кількість жертв масованої атаки на Київ становить 8 осіб.
Що передувало?
З ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.
У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків. Пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти. Також були пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних установ - два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільше постраждав останній - там зруйновано другий і третій поверхи.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у знищенні цієї клоаки повинне бути зацікавлене все людство планети