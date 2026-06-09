Удар по Києву 2 червня: у лікарні померла студентка Ірина Забудько

Унаслідок російського обстрілу 2 червня по Києву померла Ірина Забудько, яка навчалася на психолога та тиждень перебувала у лікарні у важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив викладач Українського державного університету імені Михайла Драгоманова Всеволод Зеленін.

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"З болем у серці повідомляю, що вчора після тижня боротьби за життя відійшла у вічність моя студентка групи 21пс (другий курс психологи Український державний університет імені Михайла Драгоманова) Ірина Забудько.

Вона постраждала від російського бомбардування 2 червня", - йдеться в повідомленні.

Тиждень дівчина боролася за життя у лікарні після важких травм, отриманих під час російського обстрілу.

Тиждень тому я звертався до вас й просив про допомогу для її лікування, ми усі вірили, сподівалися, молилися та чекали на диво. На жаль, серце Ірини зупинилось. Важко знайти слова, коли йде така молода, світла й красива людина. Особливо боляче усвідомлювати, скільки планів, мрій і можливостей залишились нездійсненими", – зазначив Зеленін.

Викладач закликав підтримати маму загиблої дівчини словом, молитвою та фінансовою допомогою.

Таким чином кількість жертв масованої атаки на Київ становить 8 осіб.

Що передувало?

З ночі 2 червня Київ перебував під масованою атакою ракет і ударних БпЛА ворога. Сили ППО працювали по повітряних цілях і знищили значну їх кількість над містом та околицями.

У місті та регіоні фіксувалися вибухи, робота ППО та падіння уламків. Пошкоджено 11 закладів освіти у трьох районах міста. Серед них дитсадки, школи, коледж і заклад профтехосвіти. Також були пошкоджені та частково зруйновані п'ять медичних установ - два спеціалізовані медзаклади, а також центри первинної медико-санітарної допомоги у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах. Найбільше постраждав останній - там зруйновано другий і третій поверхи.

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