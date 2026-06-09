Удары по Херсонской области: 1 человек погиб, еще 13 получили ранения, из них - 1 ребенок

За последние сутки российские войска в очередной раз обстреляли правобережье Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, пишет Цензор.НЕТ.

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Какие населенные пункты обстреляли?

За прошедшие сутки под вражеским дронным террором и артиллерийскими обстрелами находились Берислав, Белозерка, Антоновка, Борозенское, Великая Александровка, Велетенское, Высокое, Давыдов Брод, Дарьевка, Днепровское, Заречное, Качкаревка, Камышаны, Костырка, Никольское, Михайловка, Новокаиры, Новорайск, Осокоровка, Петропавловка, Приднепровское, Раковка, Саблуковка, Софиевка, Степное, Тараса Шевченко, Токаровка, Томина Балка, Урожайное, Крещеновка, Червоное, Широкая Балка и город Херсон.

Разрушения

Российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 6 многоэтажек и 20 частных домов. Также оккупанты повредили сотовую вышку, хозяйственные постройки, водопровод и частные автомобили.

В результате российской агрессии 1 человек погиб, еще 13 получили ранения, из них - 1 ребенок.

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