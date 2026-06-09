Удари по Херсонщині: одна людина загинула, 13 - дістали поранення, з них - одна дитина
Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.
Які населені пункти обстріляли?
Минулої доби під ворожим дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Антонівка, Борозенське, Велика Олександрівка, Велетенське, Високе, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Зарічне, Качкарівка, Комишани, Костирка, Микільське, Михайлівка, Новокаїри, Новорайськ, Осокорівка, Петропавлівка, Придніпровське, Раківка, Саблуківка, Софіївка, Степне, Тараса Шевченка, Токарівка, Томина Балка, Урожайне, Хрещенівка, Червоне, Широка Балка та місто Херсон.
Руйнування
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 20 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарчі споруди, водопровід та приватні автомобілі.
Через російську агресію 1 людина загинула, ще 13 - дістали поранення, з них - 1 дитина.
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За злочини які там творять рашисто-фашисти вже треба відплачувати суто і викоючно симетричними діями, один в один. Вони, нажаль, не цінують нашого гуманізму, а сприймають його як дозвіл продовження свого збоченого кривавого садизму.