Великобритания, Франция и Германия планируют поддержать Украину в создании европейской антибаллистической системы, - Зеленский
Великобритания, Франция и Германия поддерживают создание европейской системы противоракетной обороны с участием Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Он выразил надежду, что Украине и Великобритании удастся совместно разработать европейскую систему противоракетной обороны.
"Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", - сказал он.
Поддержка со стороны стран E3
Зеленский также подчеркнул, что страны формата E3 (Великобритания, Франция и Германия) помогут Украине в вопросах противоракетной защиты.
По его словам, это является частью более широкого оборонного сотрудничества между Украиной и европейскими партнерами.
Отдельно президент отметил, что во время встречи в формате E3 все стороны согласовали необходимость усиления санкций против России.
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