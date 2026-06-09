Великобритания, Франция и Германия планируют поддержать Украину в создании европейской антибаллистической системы, - Зеленский

Великобритания, Франция и Германия поддерживают создание европейской системы противоракетной обороны с участием Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он выразил надежду, что Украине и Великобритании удастся совместно разработать европейскую систему противоракетной обороны.

"Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", - сказал он.

Поддержка со стороны стран E3

Зеленский также подчеркнул, что страны формата E3 (Великобритания, Франция и Германия) помогут Украине в вопросах противоракетной защиты.

По его словам, это является частью более широкого оборонного сотрудничества между Украиной и европейскими партнерами.

Отдельно президент отметил, что во время встречи в формате E3 все стороны согласовали необходимость усиления санкций против России.

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