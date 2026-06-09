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Новости Развитие ПВО в Украине
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Великобритания, Франция и Германия планируют поддержать Украину в создании европейской антибаллистической системы, - Зеленский

Украина и Е3 работают над антибаллистической системой

Великобритания, Франция и Германия поддерживают создание европейской системы противоракетной обороны с участием Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Он выразил надежду, что Украине и Великобритании удастся совместно разработать европейскую систему противоракетной обороны.

"Мы над этим работаем. Это нужно нам, и это нужно Великобритании", - сказал он.

Поддержка со стороны стран E3

Зеленский также подчеркнул, что страны формата E3 (Великобритания, Франция и Германия) помогут Украине в вопросах противоракетной защиты.

По его словам, это является частью более широкого оборонного сотрудничества между Украиной и европейскими партнерами.

Отдельно президент отметил, что во время встречи в формате E3 все стороны согласовали необходимость усиления санкций против России.

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Автор: 

Великобритания (5301) Германия (7543) Зеленский Владимир (24450) ПВО (3733) Франция (3737)
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Топ комментарии
+4
Штілерман і цим все сказано
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09.06.2026 10:29 Ответить
+2
вчера створювали баллистику, сегодня - антибаллистику. продуктивность шо пистец
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09.06.2026 10:30 Ответить
+1
ги...ги...а ще Ізраель...про Ізраель забув....тиж туди чкурнешь з усіма вкраденими на цьому коштами ...Як миндич з цукерманом...
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09.06.2026 10:24 Ответить
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ги...ги...а ще Ізраель...про Ізраель забув....тиж туди чкурнешь з усіма вкраденими на цьому коштами ...Як миндич з цукерманом...
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09.06.2026 10:24 Ответить
він тут ще буде років 10 гоями воювати
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09.06.2026 10:31 Ответить
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09.06.2026 10:26 Ответить
Штілерман і цим все сказано
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09.06.2026 10:29 Ответить
Ця система,не зможе збивати крилаті ракети?
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09.06.2026 10:27 Ответить
яка ?
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09.06.2026 10:30 Ответить
Антибалістачнги,про яку президент говолрить.Він не каже система ППО,а саме антибалістична.
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09.06.2026 10:39 Ответить
SAMP/T NG ?
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09.06.2026 10:34 Ответить
антибаліст ти наш і ****
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09.06.2026 10:30 Ответить
вчера створювали баллистику, сегодня - антибаллистику. продуктивность шо пистец
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09.06.2026 10:30 Ответить
У цього потужного є, хоть щось, що відноситься до таємниці, або так безпечно повідомляти що ми плануємо робити, щоб знали і вороги теж
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09.06.2026 10:31 Ответить
Франція передає Україні новітні зенітні ракетні комплекси SAMP/T NG (New Generation), які є європейською альтернативою системам Patriot і здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети. Угода передбачає постачання восьми комплексів для посилення української протиповітряної оборони.
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09.06.2026 10:33 Ответить
ЗРК розроблено спеціально для виявлення та знищення балістичних і надзвукових загроз. Україна стане першою країною, яка отримає та випробує модифіковану версію системи безпосередньо в бойових умовах.
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09.06.2026 10:35 Ответить
Їх дуже повільно виробляють.Сингапуру 10 років робили.Ну зараз то прискорили напевно.Але все одно.На це роки підуть.
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09.06.2026 10:44 Ответить
якщо 3 країни взялись і місяця хватить
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09.06.2026 10:46 Ответить
Їх і так робили кілька країн.За місяць і навть за рік такі системи не робляться.Як пишуть то до 2030 року може 8 комплексіав зроблять.Але ж всі Україні не передадуть,бо собі на бойове чергування також ставити будуть.
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09.06.2026 10:49 Ответить
можемо виробляти в Україні
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09.06.2026 10:47 Ответить
Навпаки кажуть,що виробництво потрібно переносити за межі,щоб москалі не попали ракетами.А таку серйозну систему,не перенесуть в країну,де ракети по всій території літають.
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09.06.2026 10:50 Ответить
ти можеш тільки в штани виробити разом зі своїм потужним керманичем
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09.06.2026 10:55 Ответить
За інформацією,до 2030 року,Франція має 8 комплексів виготовити.І наврядче всі 8 Україні.То може в 2028 перший в Україну попаде.
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09.06.2026 10:47 Ответить
якщо 3 країни взялись і місяця хватить
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09.06.2026 10:48 Ответить
За тиждень зроблять.Що там тієї системи?
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09.06.2026 10:51 Ответить
та то бот голімий, на нього нема чого реагувати
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09.06.2026 10:56 Ответить
ага
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09.06.2026 11:07 Ответить
основою "зеленої брехні" є "планують" , а втілювати хер будуть.Гроші українського народу будуть розтягувати методою "планують"
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09.06.2026 11:10 Ответить
У нього погоняло вже є "антик брехливий"
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09.06.2026 11:27 Ответить
 
 