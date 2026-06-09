Велика Британія, Франція та Німеччина планують підтримати Україну у створенні європейської антибалістичної системи, - Зеленський

Велика Британія, Франція та Німеччина підтримують створення європейської системи протиракетного захисту за участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він висловив сподівання, що Україні та Великій Британії вдасться спільно розробити європейську систему протиракетної оборони.

"Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії", – сказав він.

Підтримка з боку країн E3

Зеленський також наголосив, що країни формату E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) допоможуть Україні в питаннях антибалістичного захисту.

За його словами, це є частиною ширшої оборонної співпраці між Україною та європейськими партнерами.

Окремо президент зазначив, що під час зустрічі у форматі E3 всі сторони погодили необхідність посилення санкцій проти Росії.

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