Велика Британія, Франція та Німеччина планують підтримати Україну у створенні європейської антибалістичної системи, - Зеленський
Велика Британія, Франція та Німеччина підтримують створення європейської системи протиракетного захисту за участі України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.
Він висловив сподівання, що Україні та Великій Британії вдасться спільно розробити європейську систему протиракетної оборони.
"Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії", – сказав він.
Підтримка з боку країн E3
Зеленський також наголосив, що країни формату E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) допоможуть Україні в питаннях антибалістичного захисту.
За його словами, це є частиною ширшої оборонної співпраці між Україною та європейськими партнерами.
Окремо президент зазначив, що під час зустрічі у форматі E3 всі сторони погодили необхідність посилення санкцій проти Росії.
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