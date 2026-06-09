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Новини Розбудова ППО в Україні
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Велика Британія, Франція та Німеччина планують підтримати Україну у створенні європейської антибалістичної системи, - Зеленський

Україна та Е3 працюють над антибалістичною системою

Велика Британія, Франція та Німеччина підтримують створення європейської системи протиракетного захисту за участі України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв’ю The Guardian заявив президент України Володимир Зеленський.

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Він висловив сподівання, що Україні та Великій Британії вдасться спільно розробити європейську систему протиракетної оборони.

"Ми над цим працюємо. Це потрібно нам, і це потрібно Великій Британії", – сказав він.

Підтримка з боку країн E3

Зеленський також наголосив, що країни формату E3 (Велика Британія, Франція та Німеччина) допоможуть Україні в питаннях антибалістичного захисту.

За його словами, це є частиною ширшої оборонної співпраці між Україною та європейськими партнерами.

Окремо президент зазначив, що під час зустрічі у форматі E3 всі сторони погодили необхідність посилення санкцій проти Росії.

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Велика Британія (5972) Німеччина (8070) Зеленський Володимир (27976) ППО (4174) Франція (3345)
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Топ коментарі
+4
Штілерман і цим все сказано
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09.06.2026 10:29 Відповісти
+1
ги...ги...а ще Ізраель...про Ізраель забув....тиж туди чкурнешь з усіма вкраденими на цьому коштами ...Як миндич з цукерманом...
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09.06.2026 10:24 Відповісти
+1
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09.06.2026 10:26 Відповісти
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ги...ги...а ще Ізраель...про Ізраель забув....тиж туди чкурнешь з усіма вкраденими на цьому коштами ...Як миндич з цукерманом...
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09.06.2026 10:24 Відповісти
він тут ще буде років 10 гоями воювати
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09.06.2026 10:31 Відповісти
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09.06.2026 10:26 Відповісти
Штілерман і цим все сказано
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09.06.2026 10:29 Відповісти
Ця система,не зможе збивати крилаті ракети?
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09.06.2026 10:27 Відповісти
яка ?
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09.06.2026 10:30 Відповісти
Антибалістачнги,про яку президент говолрить.Він не каже система ППО,а саме антибалістична.
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09.06.2026 10:39 Відповісти
SAMP/T NG ?
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09.06.2026 10:34 Відповісти
антибаліст ти наш і ****
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09.06.2026 10:30 Відповісти
вчера створювали баллистику, сегодня - антибаллистику. продуктивность шо пистец
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09.06.2026 10:30 Відповісти
У цього потужного є, хоть щось, що відноситься до таємниці, або так безпечно повідомляти що ми плануємо робити, щоб знали і вороги теж
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09.06.2026 10:31 Відповісти
Франція передає Україні новітні зенітні ракетні комплекси SAMP/T NG (New Generation), які є європейською альтернативою системам Patriot і здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети. Угода передбачає постачання восьми комплексів для посилення української протиповітряної оборони.
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09.06.2026 10:33 Відповісти
ЗРК розроблено спеціально для виявлення та знищення балістичних і надзвукових загроз. Україна стане першою країною, яка отримає та випробує модифіковану версію системи безпосередньо в бойових умовах.
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09.06.2026 10:35 Відповісти
Їх дуже повільно виробляють.Сингапуру 10 років робили.Ну зараз то прискорили напевно.Але все одно.На це роки підуть.
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09.06.2026 10:44 Відповісти
якщо 3 країни взялись і місяця хватить
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09.06.2026 10:46 Відповісти
Їх і так робили кілька країн.За місяць і навть за рік такі системи не робляться.Як пишуть то до 2030 року може 8 комплексіав зроблять.Але ж всі Україні не передадуть,бо собі на бойове чергування також ставити будуть.
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09.06.2026 10:49 Відповісти
можемо виробляти в Україні
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09.06.2026 10:47 Відповісти
Навпаки кажуть,що виробництво потрібно переносити за межі,щоб москалі не попали ракетами.А таку серйозну систему,не перенесуть в країну,де ракети по всій території літають.
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09.06.2026 10:50 Відповісти
ти можеш тільки в штани виробити разом зі своїм потужним керманичем
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09.06.2026 10:55 Відповісти
За інформацією,до 2030 року,Франція має 8 комплексів виготовити.І наврядче всі 8 Україні.То може в 2028 перший в Україну попаде.
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09.06.2026 10:47 Відповісти
якщо 3 країни взялись і місяця хватить
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09.06.2026 10:48 Відповісти
За тиждень зроблять.Що там тієї системи?
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09.06.2026 10:51 Відповісти
та то бот голімий, на нього нема чого реагувати
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09.06.2026 10:56 Відповісти
ага
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09.06.2026 11:07 Відповісти
основою "зеленої брехні" є "планують" , а втілювати хер будуть.Гроші українського народу будуть розтягувати методою "планують"
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09.06.2026 11:10 Відповісти
У нього погоняло вже є "антик брехливий"
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09.06.2026 11:27 Відповісти
 
 