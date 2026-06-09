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Новости Обстрелы Херсона
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Разоблачены 10 рашистов, которые прицельно атаковали гражданских дронами в Херсоне, - СБУ

Нападение на скорую помощь в Херсоне

Контрразведка Службы безопасности собрала доказательную базу в отношении 10 российских военных, которые целенаправленно используют ударные дроны против мирных жителей Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Детали

Как выяснило расследование, к военным преступлениям причастна группа операторов беспилотных систем 404-го мотострелкового полка территориальной обороны в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ.

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Речь идет о:

▪️ Цолаке Григоряне, позывной "Борода";
▪️ Никите Губаре, позывной "Дровосек";
▪️ ⁠Николае Денисенко, позывной "Гами";
▪️ Владимире Климове, позывной "Клим";
▪️ Вячеславе Корненкове, позывной "Скиф";
▪️ Викторе Нижникове, позывной "Фляга";
▪️ ⁠Руслане Нугаеве, позывной "Док";
▪️ Владимире Орлове, позывной "Якут";
▪️ Иване Прусаченко, позывной "Прус";
▪️ Олеге Пухлякове, позывной "Пуля".

Специально запускают дроны на людей

По материалам дела, фигуранты целенаправленно отслеживают передвижения людей по улицам города и запускают по ним БПЛА, оснащенные кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.

"Среди задокументированных эпизодов - атаки на гражданский транспорт и жилые кварталы Херсона, сброс взрывчатки на машины скорой помощи на территории городской больницы, а также "двойной" удар по спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия предыдущих вражеских артобстрелов. В результате российских атак пострадавшие получили множественные осколочные ранения, ожоги, контузии и другие травмы различной степени тяжести. Кроме того, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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Подозрения

  • На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
  • Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать рашистов за убийства гражданского населения нашего государства.
  • Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с главным оперативно-розыскным отделом 79 пограничного отряда ГПСУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

обстрел (33063) СБУ (20750) Херсон (3329) дроны (7325) подозрение (724) Херсонская область (5723) Херсонский район (893)
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Ну і? Всі вже знищенні?
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09.06.2026 12:02 Ответить
Знайти їх сім'ї, та ліквідувати всіх.
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09.06.2026 13:23 Ответить
 
 