Разоблачены 10 рашистов, которые прицельно атаковали гражданских дронами в Херсоне, - СБУ
Контрразведка Службы безопасности собрала доказательную базу в отношении 10 российских военных, которые целенаправленно используют ударные дроны против мирных жителей Херсона.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Детали
Как выяснило расследование, к военным преступлениям причастна группа операторов беспилотных систем 404-го мотострелкового полка территориальной обороны в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ.
Речь идет о:
▪️ Цолаке Григоряне, позывной "Борода";
▪️ Никите Губаре, позывной "Дровосек";
▪️ Николае Денисенко, позывной "Гами";
▪️ Владимире Климове, позывной "Клим";
▪️ Вячеславе Корненкове, позывной "Скиф";
▪️ Викторе Нижникове, позывной "Фляга";
▪️ Руслане Нугаеве, позывной "Док";
▪️ Владимире Орлове, позывной "Якут";
▪️ Иване Прусаченко, позывной "Прус";
▪️ Олеге Пухлякове, позывной "Пуля".
Специально запускают дроны на людей
По материалам дела, фигуранты целенаправленно отслеживают передвижения людей по улицам города и запускают по ним БПЛА, оснащенные кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.
"Среди задокументированных эпизодов - атаки на гражданский транспорт и жилые кварталы Херсона, сброс взрывчатки на машины скорой помощи на территории городской больницы, а также "двойной" удар по спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия предыдущих вражеских артобстрелов. В результате российских атак пострадавшие получили множественные осколочные ранения, ожоги, контузии и другие травмы различной степени тяжести. Кроме того, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Подозрения
- На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигурантам о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
- Продолжаются комплексные меры, чтобы наказать рашистов за убийства гражданского населения нашего государства.
- Расследование проводили сотрудники СБУ в Херсонской области совместно с главным оперативно-розыскным отделом 79 пограничного отряда ГПСУ под процессуальным руководством областной прокуратуры.
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