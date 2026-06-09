Разоблачены 10 рашистов, которые прицельно атаковали гражданских дронами в Херсоне, - СБУ

Контрразведка Службы безопасности собрала доказательную базу в отношении 10 российских военных, которые целенаправленно используют ударные дроны против мирных жителей Херсона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Детали

Как выяснило расследование, к военным преступлениям причастна группа операторов беспилотных систем 404-го мотострелкового полка территориальной обороны в составе группировки войск "Днепр" ВС РФ.

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Речь идет о:

▪️ Цолаке Григоряне, позывной "Борода";

▪️ Никите Губаре, позывной "Дровосек";

▪️ ⁠Николае Денисенко, позывной "Гами";

▪️ Владимире Климове, позывной "Клим";

▪️ Вячеславе Корненкове, позывной "Скиф";

▪️ Викторе Нижникове, позывной "Фляга";

▪️ ⁠Руслане Нугаеве, позывной "Док";

▪️ Владимире Орлове, позывной "Якут";

▪️ Иване Прусаченко, позывной "Прус";

▪️ Олеге Пухлякове, позывной "Пуля".

Специально запускают дроны на людей

По материалам дела, фигуранты целенаправленно отслеживают передвижения людей по улицам города и запускают по ним БПЛА, оснащенные кумулятивными и осколочно-фугасными боеприпасами.

"Среди задокументированных эпизодов - атаки на гражданский транспорт и жилые кварталы Херсона, сброс взрывчатки на машины скорой помощи на территории городской больницы, а также "двойной" удар по спасателям ГСЧС, которые ликвидировали последствия предыдущих вражеских артобстрелов. В результате российских атак пострадавшие получили множественные осколочные ранения, ожоги, контузии и другие травмы различной степени тяжести. Кроме того, значительные повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

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