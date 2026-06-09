Викрито 10 рашистів, які прицільно атакували цивільних дронами в Херсоні, - СБУ

Контррозвідка Служби безпеки зібрала доказову базу на 10-х рашистів, які прицільно використовують ударні дрони проти цивільних мешканців Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Деталі

Як з’ясувало розслідування, до воєнних злочинів причетна група операторів безпілотних систем 404-го мотострілецького полку територіальної оборони у складі угруповання військ "Днєпр" зс РФ.

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Йдеться про:

▪️ Цолака Григоряна, позивний "Борода";

▪️ Микиту Губаря, позивний "Дровосєк";

▪️ ⁠Миколу Денисенка, позивний "Гамі";

▪️ Володимира Клімова, позивний "Клім";

▪️ В’ячеслава Корненкова, позивний "Скіф";

▪️ Віктора Нижнікова, позивний "Фляга";

▪️ ⁠Руслана Нугаєва, позивний "Док";

▪️ Володимира Орлова, позивний "Якут";

▪️ Івана Прусаченка, позивний "Прус";

▪️ Олега Пухлякова, позивний "Пуля".

Спеціально запускають дрони на людей

За матеріалами справи, фігуранти цілеспрямовано відстежують переміщення людей вулицями міста та запускають по них БпЛА, споряджені кумулятивними та осколково-фугасними боєприпасами.

"Серед задокументованих епізодів - атаки на цивільний транспорт і житлові квартали Херсона, скидання вибухівок на карети швидкої допомоги на території міської лікарні, а також "подвійний" удар по рятувальниках ДСНС, які ліквідовували наслідки попередніх ворожих артобстрілів. Унаслідок російських атак потерпілі отримали множинні осколкові поранення, опіки, контузії та інші травми різного ступеня тяжкості. Крім цього, значних пошкоджень зазнали об’єкти цивільної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

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