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Новости Безопасность Европы
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Украинскую оборонную промышленность следует еще теснее интегрировать в европейскую, - Фредериксен

В Дании призвали теснее интегрировать оборонную промышленность Украины

Крайне важно укрепить обороноспособность, поэтому украинскую оборонную промышленность следует еще теснее интегрировать в европейскую.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Северо-Балтийском саммите в Таллинне.

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"Украина защищает свою страну и нашу свободную, открытую и демократическую Европу с невероятной силой. Агрессия России влияет на безопасность всей Европы. Гибридные действия, угрозы и постоянные попытки расколоть нас. Нам крайне важно укрепить нашу обороноспособность и устойчивость. И продемонстрировать силу и единство в странах Севера и Балтии", - подчеркнула она.

Фредериксен отметила, что президент Украины Зеленский также принимает участие в северо-балтийском саммите.

"Мы должны еще теснее интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую. Украина постоянно разрабатывает новые технологии и мощности, на которые мы должны равняться", - добавила она.

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