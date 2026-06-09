Украинскую оборонную промышленность следует еще теснее интегрировать в европейскую, - Фредериксен
Крайне важно укрепить обороноспособность, поэтому украинскую оборонную промышленность следует еще теснее интегрировать в европейскую.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на Северо-Балтийском саммите в Таллинне.
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"Украина защищает свою страну и нашу свободную, открытую и демократическую Европу с невероятной силой. Агрессия России влияет на безопасность всей Европы. Гибридные действия, угрозы и постоянные попытки расколоть нас. Нам крайне важно укрепить нашу обороноспособность и устойчивость. И продемонстрировать силу и единство в странах Севера и Балтии", - подчеркнула она.
Фредериксен отметила, что президент Украины Зеленский также принимает участие в северо-балтийском саммите.
"Мы должны еще теснее интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую. Украина постоянно разрабатывает новые технологии и мощности, на которые мы должны равняться", - добавила она.
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