Українську оборонну промисловість варто ще тісніше інтегрувати у європейську, - Фредеріксен
Вкрай важливо зміцнити обороноздатність, тому українську оборонну промисловість варто ще тісніше інтегрувати у європейську.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен на північно-балтійському саміті в Таллінні.
Подробиці
"Україна захищає свою країну та нашу вільну, відкриту і демократичну Європу з неймовірною силою. Агресія Росії впливає на безпеку всієї Європи. Гібридні дії, погрози та постійні спроби розколоти нас. Нам вкрай важливо зміцнити нашу обороноздатність та стійкість. І продемонструвати силу та єдність у країнах Півночі та Балтії", - наголосила вона.
Фредеріксен зазначила, що президент України Зеленський також бере участь у північно-балтійському саміті.
"Ми маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську. Україна постійно розробляє нові технології та потужності, з яких ми маємо брати приклад", - додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль