Українську оборонну промисловість варто ще тісніше інтегрувати у європейську, - Фредеріксен

Вкрай важливо зміцнити обороноздатність, тому українську оборонну промисловість варто ще тісніше інтегрувати у європейську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила прем'єрка Данії Метте Фредеріксен на північно-балтійському саміті в Таллінні.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Україна захищає свою країну та нашу вільну, відкриту і демократичну Європу з неймовірною силою. Агресія Росії впливає на безпеку всієї Європи. Гібридні дії, погрози та постійні спроби розколоти нас. Нам вкрай важливо зміцнити нашу обороноздатність та стійкість. І продемонструвати силу та єдність у країнах Півночі та Балтії", - наголосила вона.

Фредеріксен зазначила, що президент України Зеленський також бере участь у північно-балтійському саміті.

"Ми маємо ще тісніше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську. Україна постійно розробляє нові технології та потужності, з яких ми маємо брати приклад", - додала вона.

Читайте: Європу чекає нова хвиля агресії з боку РФ, її стримують лише великі втрати в Україні, - прем’єрка Данії Фредеріксен